Serie A.
25 ottobre 2025 alle 00:28

Frenata Milan, il Pisa a San Siro sfiora il “colpo” 

Milan 2

Pisa 2

Milan (3-5-2) : Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame), Leao, Gimenez (31' st Nkunku). In panchina Terrac- ciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Sala. All. Allegri.

Pisa (3-4-1-2) : Semper, Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo, Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti (1' st Cuadrado), Tramoni (16' st Vural), Meister (16' st Moreo) Nzola. In panchina Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Lorran. All. Gilardino.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 7' Leao; nel st 15' Cuadrado (rigore), 41' Nzola, 48' Athekame.

Milano. Una neopromossa mette ancora i bastoni tra le ruote del Milan a San Siro. Dopo la vittoria Cremonese, stavolta è il Pisa che sfiora soltanto il colpaccio: dopo l'iniziale vantaggio milanista con Leao e la rimonta toscana firmata Cuadrado-Nzola, serve un gol di Athekame in pieno recupero per evitare la sconfitta ai rossoneri con la rete del definitivo 2-2. La squadra di Allegri non va in fuga (poteva approfittare degli scontri tra le dirette avversarie), ma viene frenata dalla (ex) ultima in classifica, complici anche le tante assenze. Ma il pareggio è anche il risultato di una ripresa in cui i rossoneri fanno troppo poco per chiudere la partita, anzi rimettendo il Pisa in gara alla prima occasione, giocando poi sottoritmo per gran parte della ripresa.

