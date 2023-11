Frenata Ilvamaddalena 

Ilvamaddalena 0

Tempio 0

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua, Lobrano (45’ st Sias), Dominguez, N. Maitini (25’ st Serra), Piriottu; Coschiera (30’ st Popescu), F. Maitini (41’ st Daidola). In panchina Sordini, Lena, Arricca, Scarpitta, Bazile. Allenatore Fascia (Cotroneo squalificato).

Tempio (4-4-2) : Truddaiu; Sanna, Pinna, Braga, Arca; Gallo, Roccuzzo, Demurtas, Aiana (33’ st Donati); Igene, Virdis (33’ st Bulla). In panchina D’abrosca, Zappareddu, Latte, Masia, Coradduzza, Fois, Sabino. Allenatore Cantara.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Note : espulsi Di Pietro per intervento pericoloso e Gallo per doppia ammonizione; ammoniti Dominguez e Piriottu. Recupero 1’ pt, 6’ st.

La Maddalena. Termina in parità il big match tra Ilvamaddalena (capolista) e Tempio (ora secondo), l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Il derby gallurese è fortemente influenzato dal forte vento che si abbatte sullo stadio Zichina e non rende fluide le manovre di entrambe le squadre. Nella prima frazione l’unica occasione capita sui piedi di F. Maitini, che servito da Lobrano, spara una botta ma Truddaiu si supera e devia in angolo. Nella seconda parte ci provano sempre i locali sugli sviluppi di un calcio piazzato, Madero tocca di testa ma il pallone termina fuori di un soffio. A metà ripresa l’episodio che cambia l’inerzia della gara: un intervento in ritardo di Di Pietro viene giudicato falloso dal direttore di gara, che lo sanziona con la massima punizione ed espelle il capitano degli isolani. Gli ospiti provano ad avanzare nella metà campo maddalenina senza però creare grossi pericoli a Ruzittu. Di fatto la difesa locale è ben attenta nel non lasciare le opportunità di tiro ai galluresi, le cui uniche azioni pericolose capitano sui calci piazzati: prima ci prova Aiana, ma l’estremo difensore isolano è posizionato bene e blocca il tiro, poi tocca a Bulla con una botta da fuori, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Nel recupero viene ristabilita la parità numerica: Gallo ha un battibecco con Piriottu, l’arbitro ammonisce entrambi e per il capitano del Tempio si tratta del secondo giallo. L’ultima occasione capita sui piedi di Arca, la cui punizione di sinistro dal limite dell’area termina nelle braccia di Ruzittu. Per entrambe le compagini un punto che muove la classifica e permette agli isolani di mantenere invariato il vantaggio sulla diretta concorrente che sale in seconda posizione a in attesa delle gare di Ferrini, Villasimius e Ghilarza oggi.

