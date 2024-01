Frenata della Ferrini 

Ferrini 1

Villacidrese 1

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Boi, Mudu, Manca (26’ st Anedda); Alexandre, Usai, Scioni; Serrau (29’ st Murgia); Porru (26’ st Podda), Figos. In panchina Murtas, Sedda, Mele, Corona, Carta, Putzolu. Allenatore S. Pinna.

Villacidrese (4-3-1-2) : Cocozza; Aramu, Bruno, Lamacchia, Lussu; Cirronis, L. Carboni, Pittau (19’ st Vargiu); Aimi (29’ st Tutu); Fantasia (22’ st Muscas), Suella. In panchina Sitzia, Follesa, Medda, Matteo Pinna, Cau, Mattia Pinna. Allenatore Mannu.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 19’ pt Boi, 4’ st Cirronis.

Note : ammoniti Cogoni, Usai, Suella, Lamacchia, Muscas. Recupero 3’ pt-4’ st.

La Ferrini non sfrutta il turno di riposo dell’Ilvamaddalena capolista e non riesce a portarsi a -4, ma soltanto a -6 e con una partita in più. Finisce 1-1 come all’andata, dopo due vittorie per 1-0 consecutive per i cagliaritani nelle ultime due giornate. La Villacidrese reagisce dopo lo svantaggio con cui si era chiuso il primo tempo e ottiene un punto utile nella corsa salvezza, con la squadra di Mannu da ieri non più ultima.

Il primo tempo

Ci prova in avvio Cirronis, ma all’8’ la sua incursione in area è ben chiusa dalla copertura di Mudu. La Ferrini (che gioca spesso sulla destra, dove si sposta il 2005 Serrau ossia uno dei tre fuoriquota dal 1’) si fa vedere al 17’, con un tiro di Scioni col destro da fuori che termina largo. Due minuti dopo i padroni di casa passano: cambio gioco di Alexandre messo in angolo dalla difesa della Villacidrese, dalla bandierina Usai pesca a centro area Boi che stacca altissimo di testa e non lascia scampo a Cocozza. Grande elevazione del difensore centrale per trovare l’1-0. Risposta ospite al 26’, con combinazione a liberare Aramu sulla destra il cui tiro è bloccato da Manis, poi un minuto dopo Carboni si vede deviare in corner un tentativo da fuori. Splendida l’azione di Porru al 35’: va via di forza a Bruno in progressione, entra in area e dopo il tocco a terra di Cocozza a negare il 2-0 è Lamacchia in scivolata nell’area piccola, con un intervento provvidenziale.

Pari immediato

La Villacidrese rientra dagli spogliatoi e trova subito il pareggio. Al 4’ azione confusa e da dentro l’area Cirronis supera Manis per l’1-1. La ripresa non ha ritmi altissimi, con la Ferrini che deve fare pure i conti con una lunghissima serie di assenze (Aresu, Bonu, Carboni e Rostand fra gli altri). Al 26’ Pinna manda in campo Podda, lui al rientro da un infortunio, con Cocozza impegnato in un paio di circostanze. La Villacidrese spreca un contropiede in superiorità numerica, sbagliando l’ultimo passaggio, mentre al 40’ è bravissimo Manis ad arrivare prima del subentrato Tutu in uscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA