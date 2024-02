frenata cus cagliari 

Gialeto 1

Cus cagliari 1

Gialeto (4-4-2): Boassa, Mascia, Ulukbekov, Ena, Farci, Argiolas, Asuni (36’ st Pia), Piras, Tassi (18’ st Caboni), Perinozzi, Zaidi (36’ st Lai). In panchina Sanna, Pinna, Medda, Valdes, Peis, Erbì. Allenatore Ruggiero.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, N. Asunis, Piroddi, Puddu, Prefumo, Fiori, Siddu (27’ st Ligas), Baldussi (32’ st Bisoffi), Flores, Dessena, Vitellaro. In panchina Fa, Pisu, Milia, Fontana, Soru, D. Asunis, Balloi. Allenatore Meloni.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : pt 18’ Perinozzi, 38’ Prefumo.

Note : ammoniti Perinozzi, Argiolas; recupero 1’ pt, 4’ st; angoli 1-4; spettatori 180.

SERRAMANNA. Senza lo squalificato De Santis, nello sterrato del “Bia Nuraminis” la Gialeto pareggia 1-1 col Cus Cagliari. Nel primo tempo al 18’ padroni di casa in vantaggio con Perinozzi che su azione da calcio d’angolo è il più lesto di tutti a sbrogliare la mischia insaccando la sfera in rete e festeggiando con un giorno d’anticipo il suo 32esimo compleanno. Al 38’ però il Cus Cagliari pareggia: una dormita difensiva rossoverde costa cara perché Prefumo ne approffita per siglare l’1-1.

Nella ripresa nessuna vera azione degna di nota. Pesante il cartellino giallo per il difensore Alessio Argiolas della Gialeto che, diffidato, salterà il prossimo turno. Con questo pareggio la Gialeto rimane ancora nella zona calda della classifica ma nonostante tutto dimostra di essere una squadra in salute. Il Cus Cagliari dal canto suo con questo punto rimane nelle zone alte della classifica, in terza posizione. Ora testa al prossimo turno, che vedrà la Gialeto impegnata in trasferta a Cagliari sul campo dell’Atletico mentre il Cus ospiterà tra le mura amiche il Calcio Pirri in un derby tutto cagliaritano.

RIPRODUZIONE RISERVATA