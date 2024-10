frena la tharros, piange l’orrolese 

Sono ora due le squadre in testa al girone A di Promozione: ha rallentato la Tharros, agganciata in testa dal Lanusei. La compagine oristanese non è andata oltre il pari nella sfida interna col Selargius. I granata di Franco Giordano confermano l’ottimo momento. «Abbiamo disputato un’ottima partita», dice il direttore sportivo del Selargius, Denis Fercia. «La squadra, composta da tanti giovani, è in continua crescita. La strada è quella giusta». Il Lanusei, al comunale “Lixus”, ha sconfitto la Villacidrese nel big match di giornata. Gli ogliastrini, se fosse stato necessario, hanno dimostrato di poter puntare al salto in Eccellenza. Per la squadra del Medio Campidano, scivolata in quarta posizione, è stata la seconda battuta d’arresto dopo quella con l’Arborea.

Ha ritrovato il successo l’Atletico Cagliari di Tonio Madau. Al “Brugnera” si è imposto contro un’Arborea che non riesce ancora a trovare la quadra. I cagliaritani si sono così insediati al terzo posto, ad un solo punto dalla coppia di testa. L’obiettivo principale per loro resta, comunque, la salvezza. Non ha sorriso, invece, l’altra formazione cagliaritana: il Cus Cagliari è rientrato a mani vuote dalla sfida col Guspini. Per la squadra di Desì una grande prova che cancella la debacle contro il Selargius.

Nel match dell’Annunziata di Castiadas gli uomini di Guido Fenza e gli ospiti del Tortolì si sono divisi la posta. Una partita combattuta con tre espulsi. «Davanti avevamo un valido avversario», dice il vice presidente del Castiadas, Matteo Frau. «Ci mancavano tre elementi importanti ma chi è sceso in campo ha fatto bene. Ci teniamo stretti il punto e guardiamo avanti».

A Capoterra, il Sant’Elena contro l’Idolo ottiene il quinto pareggio: la vittoria non arriva ancora. Momento difficile per l’Orrolese che in casa col Pirri prende quattro reti realizzandone solo una. I sarcidanesi sono ultimi con un solo punto ma non si rassegnano: il tecnico Marco Marcialis cercherà di scuotere i suoi ragazzi. Per la squadra di Paolo Busanca una vittoria preziosa. «Tre punti importanti per il nostro percorso», dice. «Non era assolutamente facile. Il campo di Orroli è notoriamente ostico. Faccio i complimenti alla squadra che ha saputo esprimere in campo ciò che avevamo preparato durante la settimana. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare. Dobbiamo raggiungere prima possibile la quota salvezza».

Continua a sorprendere la matricola Uta che ha espugnato il difficile campo del Terralba. Bene anche l’altra matricola Atletico Masainas che in trasferta ha bloccato il Villamassargia.



