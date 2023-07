Frena all’improvviso e finisce sull’auto della polizia 

Due agenti della Polstrada, in servizio sulla Sassari Alghero, sono finiti nella traiettoria di una utilitaria. I poliziotti erano impegnati in una attività di controllo sulla Statale 291, l’auto della Polstrada era posizionata in una piazzola, al centro di un rettilineo. Un automobilista, arrivato a forte velocità, ha cercato di rallentare temendo forse di essere ripreso dall'autovelox. L’utilitaria aveva le gomme lisce ed è finita nella piazzola, centrando l’auto della Polizia Stradale. Gli agenti erano a bordo, ma fortunatamente le conseguenze per loro non sono state gravi. In ogni caso sono stati medicati dal personale del 118. Per il responsabile dell’incidente, di Porto Torres, sono scattati tutti i provvedimenti previsti dalla legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA