Fregula, cassola, vino: il tris pigliatutto 

Vetrina d’eccezione questo weekend per il piccolo paesino del Barigadu con Wine, fregula e cassola, l’appuntamento ideato dall’amministrazione comunale. Un evento capace di richiamare migliaia di persone da tutta l’Isola e soprattutto manifestazione che apre nuove prospettive nei giovani spesso costretti a lasciare la propria terra.

Le testimonianze

Lo sa bene Andrea Piras, 50 anni, in giro per il mondo da quando ne aveva 17, oggi al lavoro in Svizzera in un albergo extra lusso come Restaurant manager. Vorrebbe rientrare nella sua terra natale. «Queste manifestazioni sono linfa vitale per Neoneli, Licanias è stato il motore per il mio progetto. Vorrei rientrare a Neoneli e aprire in una vigna un home restaurante e poi ristrutturare una casa del centro storico e aprire un B&B per far vivere l’esperienza della vita a Neoneli. Sono fuori da quando avevo 17 anni, il mio sogno di tornare a casa dipende dalla burocrazia». Pietro Fais di anni ne ha 33 e nel 2014 ha rilevato il pastificio di famiglia. «Da sette anni facciamo esclusivamente fregula, a breve ci sarà al nero di seppia e al mirto. Abbiamo una produzione giornaliera di circa 350 chili e la distribuiamo all’ingrosso. Da maggio abbiamo una nostra etichetta». Per la kermesse del fine settimana sarà il suo pastificio a preparare la fregula: 100 chili lavorati a mano. Tra chi ha voluto scommettere sul proprio paese d’origine e proporre qualcosa di innovativo c’è anche Irene Magari, classe 1978. A luglio del 2022, insieme al fratello, ha aperto un wine bar, rimodernando il vecchio bar che aveva chiuso i battenti. Quindi la scelta di lasciare il Piemonte dove si era trasferita. «Avevo un progetto più ampio, volevo fare piccola ristorazione, poi ho saputo che aveva chiuso il bar – racconta - Da qui è nata l’idea di rilevarlo, ma caratterizzandolo sui vini. Non è semplice, ma ci stiamo provando e per il futuro non escludo di portare avanti il progetto iniziale». Quindi aggiunge: «Wine, fregula e cassola e così le altre iniziative sono eventi molto importanti per l’economia del paese. Portano tante persone, il problema è che mancano strutture ricettive».

Il Comune

«Wine, Fregula e Cassola vuol essere parte integrante dell’identità storica ed espressione della cultura materiale e immateriale della comunità - dice il sindaco Salvatore Cau- Gli obiettivi della manifestazione sono la salvaguardia, la diffusione e la promozione del patrimonio territoriale legato al mondo della campagna, per creare una forma di simbiosi tra gastronomia, cultura, tradizione ed economia».

RIPRODUZIONE RISERVATA