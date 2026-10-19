Fregua cun gerda “Filindeu” a Gesico 

Nella prima delle due puntate girate a Gesico, Gianluca Medas incontra Matteo Secchi, che prepara fregua cun gerda e cipudda e grillu. Si comincia dagli ingredienti e si finisce, inevitabilmente, a parlare del paese. Perché una ricetta porta con sé le parole usate per chiamarla, le persone da cui la si è imparata e il rapporto con ciò che la terra metteva a disposizione. Matteo Secchi prepara il piatto e, nel farlo, ci ricorda che la memoria di una comunità non sta soltanto negli archivi.