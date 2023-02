“Freedom” a Seulo  

Lunedì prossimo, in prima serata, su Italia 1, “Freedom”, condotto da Roberto Giacobbo (nella foto) , andrà a Seulo, per parlare di eterna giovinezza.

Al centro della terza puntata, la ricerca della tomba di Cleopatra, e la visita esclusiva nella Nuova Capitale d’Egitto, ancora in costruzione. Poi, in Spagna, il paesaggio marziano del Rio Tinto. La Turchia e l’Italia, per conoscere le tre più grandi cisterne del mondo antico. E, ancora, Mantova, dov’è conservato il sangue di Gesù.

Il programma torna a regalare all’appassionata community dei Giacobbers, reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi.

