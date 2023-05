Free e Otto, da troppo tempo al canile 

Per lui un’attesa infinita. Otto è un cane adulto (foto in alto a destra) che vive da molti anni in un box, le volontarie che se ne occupano sperano tanto di riuscire a trovare una famiglia che lo porti via dalla sua gabbia. È buono, affettuoso, va d’accordo con tutti, pesa circa 20 chili ed è vaccinato. Per informazioni chiamare il 3298277492. Anche Free (in basso a destra) ha urgente bisogno di una casa. È un nonnino di oltre 12 anni e ama stare all’aria aperta. Per lui sarebbe perfetta una casa con giardino. Contatti al 3496919620.

Mici

In alto a sinistra ci sono Demir e Daxa, maschietto e femminuccia trovati appena nati sotto la pioggia. Sono bellissimi e molto giocherelloni e verranno affidati insieme o separatamente. Tutte le informazioni al 3939805500.

Infine c’è Ester, la micia adulta nella foto in basso a sinistra, è dolcissima e tutto quello di cui ha bisogno sono tante coccole. Ha davvero bisogno di una casa e per conoscerla si può contattare il numero 3939805500.

