Free Beach, solo un colpevole per la tragedia 

L’unico responsabile per la morte di Giampaolo Mattuzzu, 50enne di Villaputzu, è l’operaio che l’11 settembre 2014 guidava l’auto elettrica e che lo travolse uccidendolo nel residence Free Beach. Quasi sei anni fa, Stefano Mattana, 48 anni di Muravera, patteggiò 10 mesi per omicidio colposo, chiudendo così il proprio procedimento penale: per errore avrebbe inserito la marcia avanti anziché la retromarcia, non riuscendo poi a bloccare il mezzo. Nei giorni scorsi, dopo cinque anni di dibattimento, il giudice del Tribunale, Simone Nespoli, ha invece assolto – tutti con formula piena – gli altri sei dirigenti finiti nell’inchiesta del sostituto procuratore Enrico Lussu.

La sentenza

Con la sentenza pronunciata alla fine del processo, sono cadute – perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto – le accuse nei confronti di Giovanni Nonne (amministratore della Gestitur, proprietaria del villaggio turistico Free Bach di Costa Rei), Francesco Pititu (Direttore del complesso), Vincenzio De Vizia (amministratore della De Vizia Transfer spa), Marcello Caruso (dirigente De Vizia), Luigi Floris (responsabile operativo De Vizia), Pasqualino Franco Mario Angioni (responsabile del servizio prevenzioni della Gestitur), Sergio Steno Baldi e Marcello Usai (importatore e venditore della macchinina elettrica). Erano tutti imputati di omicidio colposo, ciascuno per presunte violazione di circolari e norme sulla sicurezza. I familiari della vittima si erano costituiti parte civile con gli avvocati Roberto Nati e Massimo Graziano, mentre gli imputati erano assistiti dai difensori Astolfo Di Amato, Guido Manca Bitti, Emanuele Pisano, Lodovica Giorgi, Luca Argiolas, Alessandro Didi e Giuseppina Nonne.

La tragedia

La vittima, originaria di Villaputzu, era addetto alla manutenzione degli impianti della Gestitur srl, la società proprietaria del complesso turistico di Costa Rei. Era stato inavvertitamente travolto dalla mini-car elettrica (di quelle che si usano nei campi da golf) condotta da Mattana, dipendente della De Vizia, la società che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella zona. L'operaio avrebbe cercato di spostare il mezzo elettrico, finendo con l'investire il cinquantenne. Terminate le indagini, il pm Lussu aveva ritenuto che fossero state violate alcune norme legate alla sicurezza sul lavoro. Nei guai erano finiti anche i responsabili dell'azienda costruttrice dell’auto elettrica che, secondo la Procura, nella leva per la scelta della marcia non aveva indicato correttamente la dicitura «avanti-retromarcia». Nel corso del processo, davanti al giudice Nespoli, sono state illustrate le consulenze dell’accusa e delle difese. Alla fine il Tribunale ha stabilito che, nella tragedia, non hanno avuto alcun ruolo né il datore di lavoro dell’operaio deceduto, né la proprietà del villaggio turistico, così come la società che si occupava della raccolta dei rifiuti e quella che ha prodotto il veicolo.