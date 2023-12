Freddo e solitudine, l’altro Natale dei senzatetto  

Guanti consunti e voce roca: «Il Natale è finito da un pezzo». Lo zaino verde, una sfilza di documenti e il deodorante spray da riservare ai giorni migliori; non certo oggi, dentro la casa senza muri ricavata all’ingresso degli uffici comunali. «Prego, venite pure». Sorride, Idris, che ricorda gli attori newyorkesi: educazione da manuale, denti cangianti e indumenti pesanti ma non abbastanza. «Ne volete?», dice mentre tira fuori due scatolette di tonno dalla borsa che funge da armadio. Basta questo per capire che non è democratico il Natale, con mezza città in festa e l’altra avvolta nell’oscurità. E se ci guardi dentro trovi un pezzo d’umanità. Sta lì, seminascosta tra usci d’insospettabili palazzi, ex banche in attesa d’acquirente, e un open-space fronte mare che se per tetto non avesse solo stelle sarebbe pure accogliente. Non è questo il caso, con l’inquilino barbuto poco propenso alle chiacchiere. «Festa era quando avevo una casa».

I ricordi

È lunga e fredda la notte prima della Vigilia. Con le frustate del maestrale che sembrano spingere la gente anche più in fretta. Non loro, che stanno immobili a guardare le feste altrui scorrere oltre le pareti di cartone e i giacigli di fortuna. Che poi diventano testimoni muti della sfortuna. Come Aldo, stampacino, 53 anni e cinque figli con tre donne diverse. Se tiri fuori il cellulare spinge giù il berretto. «Niente foto». Poi ci ripensa, e t’accoglie nell’angolo d’intimità pubblica ritagliato all’ingresso d’un edificio di viale Trieste. Sistemazione obbligata («Sono abusivo ma non disturbo»), e in sottofondo De Andrè. Ascolta Bocca di rosa, «un testo rivoluzionario», una volta spento il cellulare inizia a raccontare ciò che non si vede. Il passato ordinario, gli anni a Genova e poi in Germania: «Avevo diversi locali». Poi il benessere finisce e inizia la vita in strada. L’ultimo Natale felice? «Tanto tempo fa, ormai non ricordo neanche quando».

La vecchia Cariplo

Pare di sentirlo l’odore della rassegnazione, che poi diventa tutt’uno con la puzza d’urina che intonaca i muri dell’ex Cariplo. Otto piani e 8mila metri quadri un tempo adibiti a banca, da anni in vendita anche nei siti immobiliari: trattativa riservata, degrado non incluso e senza tetto da sgomberare. Non sarà a breve, con la lentezza del mercato che rimanda la rinascita. Chiuso il sotterraneo, trasformato in fabbrica di posti letto, la disperazione è salita al piano terra: fronte strada, a due-passi-due dal centro e davanti ai locali alla moda. Un ammasso di coperte e cartone localizza l’inquilino momentaneamente assente; il vicino ha poca voglia di parlare e un evidente problema d’alcolismo. «Secondo lei ho qualcosa da festeggiare?». Senza risposte si va avanti, a scavare nella notte degli ultimi.

Sotto al Municipio

Sembrano condannati senza appello, rinchiusi in celle senza sbarre da dove osservano l’altra vita sfilare rapida. Come le lucette a intermittenza che illuminano gli averi di Solelunastella: tutto attaccato, e detto in fretta dal giovane della Guinea, che parla di un invito a cena da Giorgia Meloni e si perde durante le incursioni incontrollate in un mondo tutto suo. E manco a farlo a posta ci trovi pure un Natale. «Mi facevano tanti regali, ero con la mia famiglia e la mia fidanzata». Poi rilancia: «Ero anche ricco». E se si prova ad andare a fondo, si finisce a parlare del niente. Così capisci che sognare è l’unica cosa che la mancanza di soldi non preclude. Sembra di farlo anche quando una donna vestita di tutto punto s’avvicina con passo sicuro e poggia un pacchetto colorato per terra. E per un instante la giustizia-ingiusta sembra raddrizzare la vita; sensazione bella ma fugace, svanisce dieci minuti dopo, sotto l’Asse mediano, dove le norme urbanistiche hanno ceduto il passo a quelle del bisogno e fatto crescere due casette. In una, Theodor, trascorrerà l’ennesimo dei suoi Natali. Con una famiglia di topi grandi quanto gatti e il rumore delle macchine che sembra entrare nel cervello.

I sogni

Sono passate da poco le 23, da una Peugeot rosso festivo arriva un motivetto natalizio sparato a palla da quattro giovani che devono aver brindato in anticipo. Quell’Idris dell’inizio, 43 anni di cui otto trascorsi in strada, abbozza una smorfia. «Sono un uomo, vivere così non è bello. È vergognoso». E mentre lo dice condivide tutto ciò che ha: due scatolette di tonno e altrettanti sogni; un paio di Jordan e un’esistenza normale. «Ci sono tanti che vivono bene, perché nascono ricchi. Io sono povero, ma non posso restare sempre così». Quasi lo sussurra mentre sfila il berretto. «Il segreto è non pensarci, perché i miracoli avvengono quando meno te li aspetti».

Nel frattempo ha frequentato un corso per saldatore, e ora è in prova. Perché è sempre meglio non farsi trovare impreparati, qualora davvero dovesse accadere che qualcuno si ricordi di questo pezzetto d’umanità, infreddolita e che sembra gridarlo forte al mondo intero: no, il Natale non è democratico.

