Freddie Mercury, sir Paul, Duran Duran «Qui al Teatro Ariston facciamo la storia» 

Nel 1985 a Sanremo arrivano i Duran Duran, tra svenimenti delle fan, crisi isteriche e ciocche di capelli strappate, con lo stesso Simon Le Bon a farne le spese con una frattura del piede (ma qualcuno parlerà di un incidente sugli scogli). L'anno prima in Riviera ecco i Queen: le case discografiche impongono il playback a tutti e così quando Freddie Mercury, pantaloni, canotta bianca e giacca di pelle rossa, intona “Radio Ga Ga”, in un moto di stizza non fa nulla per evitare di mostrare che non si stanno esibendo live. Nel 1987 il pubblico regala a Whitney Houston, allora 23 anni, la più lunga standing ovation forse mai tributata al Festival e Pippo Baudo convince l'artista a concedere il bis su “All At Once”: è la prima volta per una star internazionale. L'anno dopo la finale ospita la leggenda Paul McCartney, ma ai conduttori Miguel Bosé e Gabriella Carlucci capita un'amnesia clamorosa: dimenticano di chiedergli di cantare alcuni successi dei Beatles, nonostante un pianoforte bianco già sistemato in un angolo del palco.

Il progetto

A mettere in fila aneddoti dal backstage, capricci di star ed episodi finiti negli annali - da Superpippo che corregge il finale ai Take That alla lite tra Bugo e Morgan - è Walter Vacchino, proprietario con la sorella Carla del cinema-teatro, nel libro “Ariston - La scatola magica di Sanremo” (Salani, pp.160, 18,00 euro), scritto con Luca Ammirati, da alcuni anni responsabile della sala stampa, già nelle librerie. Una scatola identificata innanzi tutto dalla facciata e dall'insegna che finisce ovunque, in tv, sulle copertine, negli scatti postati sui social da passanti e vip, rigorosamente sempre la stessa, con le lettere posizionate a mano nella bacheca con la scritta “Festival della canzone italiana” e le relative date. Ma non tutti sanno che all'origine di tutto c'è una storia imprenditoriale che risale agli anni ‘50. «Io ormai faccio parte dei mattoni dell'Ariston», spiega Vacchino, che all'epoca della posa della prima pietra aveva 6 anni. Fu il padre Aristide a progettare un multisala capace di ospitare ogni genere di spettacolo: impiegò 10 anni per completarne la costruzione, tra rallentamenti burocratici e ostilità della concorrenza, ma nel 1963 riuscì a inaugurare il suo gioiello. «Di tante persone che hanno lavorato qui mi piace oggi ricordare Roberto Coggiola, per anni colonna del Premio Tenco, e Gino Cappone, capo tecnico del Teatro», per anni l'unico a possedere le chiavi di ogni camerino. Parti di quel formicaio silenzioso di decine di tecnici che lavorano durante lo show tra monitor, luci verdi e rosse, console, giungle di cavi pendenti e quintali di apparecchiature.

Mamma Rai

Agli oggettivi limiti della struttura del teatro l'organizzazione e la Rai hanno reagito "coinvolgendo la città con i palchi diffusi, dal mare a Piazza Colombo, a confermare che Sanremo è la città della musica: ma il «là arriva sempre dall'Ariston», precisa con un sorriso Vacchino, che tra i personaggi ai quali è più affezionato cita «Massimo Ranieri» e sottolinea che «nel mondo dello spettacolo vale la parola data, la fiducia prima ancora del contratto con l'artista».

