Fred De Palma conquista piazza Sella 

Fred De Palma ha acceso la città di Iglesias: in piazza Sella e nelle vie limitrofe una marea umana ha ballato a ritmo di hip pop e raggaeton.

Le premesse c’erano tutte e l’iniziativa per festeggiare la notte di San Silvestro non ha deluso le aspettative. Sono state migliaia le persone che si sono riversate nel cuore della città per assistere ad uno spettacolo iniziato poco dopo le 22 con il format dance “80 voglia di anni 90”, che ha avuto il merito di scaldare i motori e spianare la strada all’esibizione di Fred De Palma. Il cantante piemontese si è confermato uno dei protagonisti della scena musicale italiana, conquistando il pubblico, grazie ad una serie di brani che hanno scalato tutte le classifiche. La città ha cantato e ballato ben oltre le 2 del mattino, quando a chiudere le danze è stato il dj Thom C. Iglesias ha vinto la sua scommessa e le strutture ricettive al completo già prima dell’avvento dell’ultimo dell’anno, i ristoranti sold out e tutte le attività commerciali che somministrano cibi e bevande aperte fino a notte fonda, sono la testimonianza di una città che per il secondo anno di fila si conferma per la notte di San Silvestro, l’indiscusso polo attrattivo del Sulcis Iglesiente.

