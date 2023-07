Frecciarossa, tre anni a due operai 

Lodi. Sono arrivate le prime due condanne nell'ambito del processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano - Salerno. Era il 6 febbraio 2020, pochi giorni prima della scoperta, nella vicina Codogno, del Covid-19: la motrice del treno decollò, inciampando in un meccanismo difettoso, nel Basso Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra Livraga e Ospedaletto, a 298 chilometri orari. Uno schianto che non lasciò scampo ai due macchinisti: Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, 51enne. Mentre 31 tra passeggeri e operatori di bordo rimasero feriti, in dieci gravemente.

I condannati sono due operai accusati di aver installato un attuatore difettoso sugli scambi: sono uno specialista di cantiere di 34 anni di Piacenza e un operaio specializzato calabrese di 33 anni. Tra le 5 persone prosciolte ci sono i vertici di Alstom e Rfi, Michele Viale e Maurizio Gentile. Cinque i rinvii a giudizio.

Il Gup ha condannato i due operai, col rito abbreviato, a tre anni per concorso in omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario colposo. Poche ore prima installarono sullo scambio numero 5 del Posto movimento Livraga un attuatore prodotto il 6 giugno 2018 da Alstom Ferroviaria a Firenze e che si era rivelato difettoso. La causa individuata dalle indagini era un'inversione dei fili numero 16 e 18 nel cablaggio interno all'attuatore. Per questo, tra l'altro, sono stati rinviati a giudizio, in ambito Alstom, l'operaio interinale che si ritiene effettuò il cablaggio errato e l'operatore del banco di collaudo che firmò la scheda attestante la regolarità del prodotto oltre a due quadri ritenuti responsabili dell'ingegneria di prodotto e di industrializzazione degli attuatori per scambi per alta velocità. Sul fronte di Rfi è stato invece rinviato a giudizio un funzionario 65enne romano della direzione Produzione che risulta avesse la responsabilità di sovrintendere ai protocolli delle procedure di manutenzione degli scambi, nei quali secondo l'accusa quel tipo di difetto non era stato previsto.

«È stato un evento imprevedibile e sul quale i tecnici non potevano intervenire», ha dichiarato Valentina Marchettini, avvocata dei due operai condannati.

