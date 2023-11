Frecciarossa in ritardo, fermata ad hoc per Lollobrigida 

Nessun privilegio se non quello di avere passato alcune ore con i cittadini di Caivano. Si difende così Francesco Lollobrigida, dalla bufera sollevata dopo che il treno su cui viaggiava verso il Comune alle porte di Napoli, in ritardo di quasi due ore, ha fatto una fermata straordinaria a Ciampino, consentendogli - ma era possibile farlo per «tutti», la difesa - di scendere dal treno e salire sull'auto blu e presentarsi in orario all'inaugurazione del nuovo Parco urbano.

La vicenda scatena reazioni opposte. Quadrato di Fdi, silenzio degli alleati ad eccezione dell'azzurro Giorgio Mulè. Le opposizioni, compatte, gridano allo scandalo, parlano di gesto «arrogante» (Elly Schlein) e chiedono un’informativa urgente e le dimissioni (Matteo Renzi) dello stesso Lollobrigida, di Giorgia Meloni, ma anche di Matteo Salvini in quanto ministro dei Trasporti.

Trenitalia precisa che non c'è stato «alcun impatto sui viaggiatori e sulla circolazione», per la fermata ad hoc del Frecciarossa Torino-Salerno, che «si è fermato poco dopo Roma Termini per quanto stava accadendo in linea e la deviazione via Cassino è stata decisa anche in virtù della fermata già prevista a Napoli Afragola». Peraltro, sottolineano successivamente dall'azienda, «negli ultimi sei mesi, nei servizi Frecce, vi sono stati 207 casi di fermate straordinarie per coincidenza o riprotezione dei clienti derivanti da gestione di anormalità o circolazione perturbata». Anche su questo, promette Italia Viva, andrà fatta chiarezza per sapere quante di questi stop straordinari siano stati richiesti da parlamentari o membri del governo.

Nel partito della premier sono tutti convinti che si tratti, come dice il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, di polemiche pretestuose. Anche perché Lollobrigida spesso utilizza il trasporto pubblico per i suoi spostamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA