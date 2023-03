Freccia a sinistra e via Azzi si è ripreso il Cagliari e non lo vuole più mollare 

Tutto in poche ore: l'arrivo a Cagliari, le visite mediche, la firma sul contratto, un primo allenamento ad Asseminello e subito l'esordio da titolare contro il Como, con tanto di gol per il 2-0, con la partecipazione straordinaria del maestrale. Tutto bellissimo, pure troppo. Perché Ranieri, che pare lo abbia voluto fortemente, dopo cinque partite da titolare, lo ha fatto sparire per un po', riaprendo la caccia a una fascia sinistra dove, in stagione, si sono visti anche Franco Carboni (rimandato al mittente nerazzurro a gennaio), Antonio Barreca e un centrale di ruolo come Adam Obert. Per Azzi 180' seduto in panchina, con Bari e Venezia. «Si applica, ma ancora non fa determinate cose che gli chiedo in fase difensiva», la spiegazione diretta del tecnico. Che pian piano gli ha fatto riassaggiare il campo contro il Genoa (19' finali) e a Brescia (gli ultimi 8').

Azzi nasce attaccante e non è un caso che il suo idolo, fin da bambini, fosse Ronaldo il Fenomeno, tanto da imitarne pure il taglio di capelli inguardabile esibito ai Mondiali del 2002, quando il piccolo Paulo aveva appena 8 anni. Poi lo sbarco in Italia, al Cittadella, il girovagare in Serie C fino all'incontro che gli ha cambiato la carriera, quello al Modena con Attilio Tesser, che lo ha trasformato in terzino sinistro. E nel nuovo ruolo, Azzi è esploso. Lo scorso anno è stato una delle armi segrete dei gialloblù, trascinati in B a suon di gol e assist (6 e 6). E quando il Cagliari, a gennaio, lo ha chiamato, Paulo ha detto sì, murando ogni tentativo di rinnovo del contratto degli emiliani.

Paulo Daniel Dentello Azzi ci riprova. Dopo l'esordio-lampo con gol, le discese ardite e le risalite, l'esterno fu attaccante brasiliano prova a riprendersi il Cagliari e, stavolta, non mollarlo più. La fascia sinistra rossoblù sembra un albergo, con gente che va e gente che viene, ma l'ex Modena, dopo il secondo tempo da protagonista contro l'Ascoli, cerca la conferma contro la Reggina.

Avanti e indietro

La prima volta

Odi et amo

«È un bravo ragazzo, ma gli ho detto che, se vuole giocare, mi deve odiare». Ranieri è andato a cercare le corde del cuore, per avere l'Azzi che voleva. Da quinto a quarto di difesa, con maggior attenzione alla fase di non possesso, non facile per un ex attaccante. Ma il brasiliano non ha battuto ciglio e quando Ranieri lo ha gettato nella mischia nella ripresa con l'Ascoli, Azzi ha preso possesso della fascia sinistra a modo suo. Niente dribbling, gli avversari li travolge e li spazza via in velocità, aggiungendo poi qualità, come sul cross trasformato nel 3-1 da Lapadula. E ora Ranieri se lo coccola: «Ha fatto molto bene, era molto concentrato. Con lui sono un martello, per questo gli ho detto di odiarmi. Perché Azzi ha tutto per essere un giocatore di Serie A. Deve migliorare dove non è al 100%, ma si sta applicando». Tanto da meritarsi, salvo sorprese, di nuovo la maglia da titolare. A Reggio dovrà sopportare la spinta di un esterno offensivo come Rivas, ma anche ribaltare l'azione e procurare cross per gli attaccanti. Il modo migliore per piantare una bandierina e prendersi definitivamente la fascia mancina del Cagliari.

