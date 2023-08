Frecce Tricolori, Poetto blindato 

Lo show al Poetto con le Frecce Tricolori (inizio dalle 17.15 sia per le prove questo pomeriggio sia per la manifestazione domani) comporta modifiche non solo alla viabilità, ma anche alla balneazione: in alcuni momenti non si potrà nemmeno fare il bagno. Oggi e domani, dalle 16 alle 19, attiva l'interdizione della zona di mare che si trova indicativamente fra la Prima fermata e poco prima di viale Colombo, a Quartu: nello specifico vietato navigare, sostare, balneare, fare immersioni e pesca. Previsto un servizio navetta offerto dal Comune, posizionato nei parcheggi dello stadio Sant'Elia, che consentirà accesso e deflusso dal Poetto.

Modifiche alla circolazione

La viabilità temporanea è valida oggi e domani dalle 14 alle 21 e non coinvolge mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Ctm, taxi e veicoli autorizzati. L'accesso dalla rotonda di San Bartolomeo e da quella della Bussola sarà consentito ai soli mezzi pubblici, residenti del quartiere, autorizzati e a chi ha un pass per portatori di handicap; permesso anche l'utilizzo di viale Poetto in uscita dal quartiere verso Cagliari e Quartu. Divieto di transito in viale Poetto con direzione Poetto, nel tratto fra via San Bartolomeo e piazza Arcipelaghi, con eccezione per l'attraversamento del viale da chi percorre via Vergine di Lluc; nel lungomare Poetto all'incrocio con piazza Arcipelaghi e in viale Europa all'incrocio con via Vidal. In via Vergine di Lluc, all'incrocio con viale Poetto, divieto di svolta a destra direzione Poetto, potendo proseguire dritti o a sinistra. Stessa cosa sul lato opposto da via S'Arrulloni, con divieto di svolta a sinistra sempre direzione Poetto e svolta obbligata a destra. In via Rodi, direzione obbligatoria a sinistra all'incrocio con via Isola San Pietro. Il divieto di accesso è previsto in via Tramontana direzione Poetto (dalla rotonda con via San Bartolomeo), in via Isola San Pietro all'incrocio col lungo Saline, nel lungo Saline direzione Cagliari dalla rotonda con via dell'Idrovora e in quest'ultima strada dalla rotonda col lungo Saline. Nel lungomare Poetto, direzione via Isola San Pietro, obbligo di svolta a destra all'incrocio con via dell'Idrovora, stessa situazione in via Ippodromo dove bisogna girare a destra in via Ausonia (che ha svolta obbligata a sinistra all'incrocio con via Ippodromo).

Da Quartu

Oggi e domani dalle 14 alle 19.30 circolazione sospesa nel viale lungomare Golfo di Quartu (direzione Cagliari) nel tratto fra la rotonda della Bussola e il confine comunale, eccetto autorizzati. Chi proviene da viale Colombo può dirigersi verso il Margine Rosso, chi arriva dal Margine Rosso su viale lungomare Golfo di Quartu sarà deviato in viale Colombo. In entrambi i casi, possibile l'inversione di marcia alla Bussola.

I divieti

Vietato parcheggiare e rimozione forzata dalle 24 di stanotte alle 21 di domani in via Isola San Pietro, nel parcheggio adiacente al lungomare Poetto con ingresso da via Isola San Pietro, in via Ippodromo nel tratto fra via Ausonia e via dei Fantini, nel lungomare Poetto all'altezza dello stabilimento dell'Aeronautica e nell'area asfaltata di piazza degli Arcipelaghi. Il posto medico avanzato sarà in piazza degli Arcipelaghi.