Frecce, successo e polemiche  

Le Frecce Tricolori oltre alle evoluzioni, applaudite dai centomila del Poetto, al loro passaggio hanno lasciato dietro una scia di polemiche. Innegabile il successo di pubblico con la spiaggia, dal tratto di Cagliari a quello di Quartu, da tutto esaurito. Poi, complici tre incidenti, il rientro a casa si è trasformato in un incubo per migliaia di persone. E c’è chi ha ribadito la contestazione al finanziamento pubblico per lo spettacolo che ha tenuto con lo sguardo rivolto verso il cielo grandi e piccini, sardi e anche molti turisti: soldi che si sarebbero potuti spendere per altro. Il sindaco Paolo Truzzu ribatte su tutto: «L’evento può piacere o no, ma è sotto gli occhi di chiunque che attiri tantissimi consensi, come dimostrano i centomila, e forse molti di più, presenti al Poetto. Dispiace per i disagi per il rientro a casa ma non si potevano prevedere gli incidenti che hanno portato anche alla chiusura dell’asse mediano per oltre un’ora». Sui fondi stanziati, un chiarimento: «I 60mila euro, 40 della Regione e 20 della Fondazione, sono serviti alla predisposizione dei piani di sicurezza e di quello sanitario. Una spesa sostenibile per una grande manifestazione. Piloti delle Frecce e Aeronautica, che ringrazio, hanno fatto tutto gratis».

Le critiche

Sui social tanti gli apprezzamenti, diverse le critiche per il richiamo “militare” delle Frecce in questo periodo e per una spesa ritenuta inutile in un momento con altre priorità. I consiglieri dei gruppi di opposizione avanzano, e confermano, le perplessità che avevano in gran parte manifestato. «Le Frecce Tricolori», sottolinea Fabrizio Marcello (Pd), «fanno parte della nostra storia. Il nervo scoperto rimane il grande caos dovuto ad un città congestionata dai cantieri fermi da mesi». Per Matteo Massa (Progressisti) «il pubblico ha potuto ammirare le Frecce dalle bellezze naturali di Cagliari, nonostante l'amministrazione politica cittadina non si sia risparmiata in errori né distinta per scrupolo organizzativo. Navette per il Poetto insufficienti e l'ascensore di viale Regina Elena guasto, impedendo così di arrivare a Castello in comodità per vedere la pattuglia acrobatica nazionale». Andrea Dettori (Sinistra per Cagliari) evidenzia «l’incapacità amministrativa della giunta Truzzu. Finanziano subito l’evento con 20mila euro in un’area ambientale protetta e paralizzano la viabilità. Però non riescono a portare avanti i progetti culturali per Cagliari. Dalle priorità si possono capire le competenze di questa giunta». Giulia Andreozzi (Possibile Sardegna) ribadisce «che non era il caso di distogliere risorse comunali destinate a eventi e manifestazioni culturali. Non mi spiego come si sia potuto ritenere opportuno organizzare un evento del genere, con le conseguenze che comporta in termini di inquinamento acustico e ambientale, a metà agosto». Critiche anche da Marzia Cilloccu (Progetto Comune): «Uno spettacolo che attira sempre tanta gente, e per questo si sarebbe potuto organizzare meglio e non in pieno agosto».

Il successo

Dai partiti di maggioranza un plauso. «L’evento è stato un successo», dice Antonello Floris (Fratelli d’Italia). «Non capisco le polemiche strumentali. Quando ci sono grandi eventi, un minimo di disagio al traffico è ovvio che ci sia. Visto i risultati né è valsa la pena. E qualcuno ha la memoria corta: anche nel 2014 il lungomare Poetto è stato chiuso al traffico e non c’erano i bus navetta». Soddisfatto Roberto Mura (Pds’Az): «Oltre cento mila persone hanno ammirato una manifestazione spettacolare: un’eccellenza italiana, conosciuta in tutto il mondo. Tantissimi cittadini hanno dimostrato di saper affrontare con pazienza qualche inevitabile disagio causato da una manifestazione di queste dimensioni». Raffaele Onnis (Riformatori) aggiunge: «L’unica delusione è stata la violenza delle polemiche alle quali ho assistito in questi giorni. Ormai ogni argomento diventa uno strumento di protesta e teatrino di rivalsa politica». Per i consiglieri di Solinas Presidente, «il numero di spettatori è la dimostrazione della bontà dell’evento. I problemi al traffico sono stati governati al meglio: erano inevitabili come accade in occasione di ogni grande evento sportivo, di spettacolo o culturale».

