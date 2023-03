Frazioni, un mese per incassare 15 milioni  

Incassato l’acconto, gli uffici comunali hanno concluso la pratica progettazione per quel che riguarda la “riqualificazione del sistema degli spazi verdi”. Per Donigala sono previsti lavori per 530.926,11 euro, progetto e direzione lavori al Raggruppamento temporaneo di professionisti Marotto-Pattitoni-Masia-Brunetti per 35.498,55 lordi; per Silì 3.156.191,64 euro e il cantiere sarà curato dal Rtp Sanna-Monti-Vincenzi-Piras per 27.418,65 lordi. Infine altri 590.325,82 euro serviranno per sistemare zone verdi a Massama e Nuraxinieddu, progetto del Rtp Gianmarco Manis - Valentino Demurtas per 39.710,74 euro.

La convenzione firmata nel marzo del 2022 tra ministero delle Infrastrutture e l’allora sindaco Andrea Lutzu è chiara. Subito un acconto del 10% del finanziamento concesso, poi «Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l’anticipazione) dell’importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute», e «Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi». Come dire, i soldi arrivano solo se si dimostra che le pratiche prima e i lavori poi vanno avanti. Primo step: entro 365 giorni dall’acconto il ministero deve avere i progetti esecutivi; entro il 31 marzo 2026 l’intervento deve essere concluso.

Il film è simile a quello andato in onda negli anni scorsi. E non potrebbe essere altrimenti. Il sindaco Guido Tendas strappò, nel 2017, oltre 34 milioni di investimenti complessivi per il progetto “Oristano est” che riguardava il “Programma straordinario per le periferie”. Spettò poi ad Andrea Lutzu avviare una parte di quei lavori (come ad esempio al Foro Boario) e nello stesso tempo, anno 2021, partecipare ai bandi Pnrr. Tra i tanti, quello che riguardava “La qualità dell’abitare – PInQua”. In tutto 15 milioni da spendere nelle frazioni. Un terzo di questi soldi per migliorare gli spazi verdi di Nuraxinieddu, Massama, Silì e Donigala, gli altri per trasformare edifici comunali ormai chiusi in centri di accoglienza e per associazioni. Attenzione però, il patto è chiaro: progetti a Roma entro fine aprile o niente soldi.

La scadenza

Aree verdi

Non solo zone verdi, naturalmente. In ballo di sono poco meno di dieci milioni che verranno investiti in altre opere nelle frazioni. Nella scheda di progetto proposto dalla Giunta Lutzu e che si trova all’interno del “Rapporto PinQua” del ministero delle Infastrutture è tutto nero su bianco.

Silì

A Silì è prevista «la casa della sostenibilità (riconvertendo l’ex asilo Esmas in uno spazio dedicato alla comunità siliese e residenza per soggetti svantaggiati)». In questo caso la Giunta Sanna ha affidato progettazione e direzione lavori (in tutto 580mila euro) a Silvia Maria Rosa Oppo per 47.727,80 euro lordi. Altro capitolo la riqualificazione a emissioni zero degli edifici pubblici di un quartiere per un’area ecosostenibile».

Massama, Nuraxinieddu

In queste frazioni si punta a creare «la Casa per le donne vittime di violenza (attraverso la riconversione dell’ex scuola materna di Massama); la riconversione dell’ex scuola elementare di Massama in Casa delle associazioni e residenza per soggetti svantaggiati; la riconversione dell’ex elementare di Nuraxinieddu in Casa della comunità quale spazio di aggregazione».

Donigala

Infine a Donigala «la Casa dell’accoglienza con la riconversione dell’ex elementare in dormitorio per soggetti senzatetto, spazi di ascolto e recupero e spazi per le attività della comunità residente». La Giunta fa ha affidato progetto e direzione lavori (764mila euro) al Rtp Giovanni Masia, Antonio Satta e Alessandro Fadda per 87.426 euro.

Statale 292 e bici

In coda al progetto si parla anche della «realizzazione dell’asse ciclopedonale Oristano-Sili-Massama-Nuraxinieddu-Donigala per connettere tra loro le frazioni e con Oristano, la riqualificazione urbana dell’asse principale della frazione di Donigala, l’area attraversata dalla Statale 292».

