«Frazioni e quartieri senza voce» 

L’istituzione degli otto comitati di quartiere non è ancora decollata e mentre si avvicina il termine ultimo per le convocazioni delle assemblee utili alle elezioni dei candidati, i cittadini delle frazioni lamentano la farraginosità delle operazioni, l’opposizione punta il dito sulla maggioranza e l’assessore competenze giustifica i ritardi per via di alcune modifiche al regolamento dello statuto che mirano a rendere più efficiente lo strumento “collante”, fra le periferie e l’amministrazione comunale.

La protesta

«Durante la campagna elettorale tutte le coalizioni avevano messo in risalto la necessità di dar voce ai cittadini delle periferie tramite l’istituzione dei comitati di quartiere. - spiega Luigi Biggio (FdI) pronto a portare in aula di Consiglio un’interrogazione relativa ai ritardi dell’istituzione degli organi - da un punto di vista normativo è vero, siamo ancora in tempo per le convocazioni, ma in questo modo si rischia di accelerare oltremodo l’iter con tutte le problematiche che ne conseguirebbero, come ad esempio la mancanza di un’adeguata campagna pubblicitaria così come sarebbe prevista dal regolamento». Per il consigliere di minoranza l’attuale assenza dei comitati di quartiere è una mancanza di rispetto nei confronti delle periferie: «Che devono al più presto - prosegue Biggio - avere l’opportunità ed il diritto d’essere coinvolti».

L’assessore

L’assessore con delega al Decentramento Vito Spiga, svela come le tempistiche si siano dilatate per diversi fattori: «Stiamo lavorando per modificare alcuni punti del regolamento e questa è una dinamica che necessita obbligatoriamente un passaggio attraverso la commissione consiliare competente. Commissioni che ricordo si sono istituite soltanto lo scorso settembre». Il cambio di alcuni punti riguarda la necessità di migliorare lo strumento consultivo delle frazioni: «Perché occorre essere pragmatici - prosegue Spiga - ogni cinque anni si costituiscono i comitati e dopo poco tempo si sciolgono. Qualcosa non funziona, per questo stiamo decidendo di abbassare il quorum per la costituzione (su 8 comitati, 4 non lo raggiungono mai) e poi non permettere lo scioglimento dell’organo stesso qualora il cinquanta pe rcento più uno, decida di dimettersi; la modifica prevede che il presidente dimissionario verrà sostituito dal secondo non eletto, e così via».

Le frazioni

Le frazioni di Corongiu, Bindua, Nebida, San Benedetto ed i quartieri di Serra Perdosa, Col di Lana, Campo Romano e del Centro, attendono sviluppi: «Occorre con urgenza indire le nuove elezioni. - dichiara Marino Vargiu, più volte ex presidente del comitato di quartiere di Nebida - bisogna dare la possibilità ai cittadini della frazione di scegliere attraverso elezioni democratiche il nuovo presidente, perché quando tre anni fa quello eletto si dimise, il suo ruolo venne ricoperto da una persona che nessuno ha votato».

RIPRODUZIONE RISERVATA