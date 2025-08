Frazione isolata e campi più lontani 

La frazione di Villagreca sempre più isolata a causa dei lavori sulla Statale 131, e percorsi della viabilità locale sempre più lunghi per agricoltori e autotrasportatori. Il cantiere da 60 milioni di euro, avviato per l’adeguamento della Carlo Felice tra i chilometri 23,300 e 32,300, sta avendo pesanti ricadute sulla viabilità locale a Nuraminis. Le ultime chiusure e deviazioni imposte dall’Anas due settimane fa hanno stravolto i percorsi abituali, costringendo molti utenti a compiere lunghi giri alternativi.

I guai della cementeria

Un esempio emblematico riguarda i tir provenienti dalla cementeria di Samatzai , che dalla Sp 33, per dirigersi verso Cagliari, sono ora costretti a salire fino a Serrenti e fare inversione sul cavalcavia Serrenti-Samassi, allungando il tragitto di 12 chilometri. «Un aumento di tempi, consumi e costi», commenta Pietro Saiu, titolare di una delle imprese di trasporto attive nell’area industriale di Samatzai.

Il nuovo tracciato

Dal 23 luglio, il traffico in direzione Cagliari è deviato al chilometro 32 su una nuova complanare: da lì è possibile reimmettersi sulla 131 al chilometro 27, subito dopo il cavalcavia Nuraminis- Serramanna , dove ieri sono state posate le travi che ne anticipano la riapertura. L’eliminazione degli incroci a raso – come quello di Samatzai, rimosso dopo quello di Villagreca – rappresenta un passo avanti per la sicurezza. Tuttavia, ha comportato disagi, soprattutto per chi lavora nei campi.

Il nuovo tracciato, infatti, ha portato alla chiusura di un attraversamento informale della 131 usato da molti agricoltori per raggiungere le campagne. Ora il percorso alternativo è più lungo e privo di segnaletica chiara. «Per arrivare ai campi dobbiamo fare diversi chilometri in più», spiega Massimo Medda, coltivatore di Villagreca. Le sue speranze sono legate all’apertura del nuovo cavalcavia all’altezza di Nuracesus.

Spostarsi? Complicato

Anche per i residenti e le attività economiche di Villagreca la situazione è complicata. L’accesso alla Carlo Felice, sia in entrata che in uscita, è diventato difficoltoso e, in alcuni casi, pericoloso. Giuliano Zonca, titolare di un’autocarrozzeria, racconta: «Spostarsi è sempre più complicato. Se veniamo da nord, ad esempio da Serrenti, non possiamo più entrare direttamente a Villagreca a causa della chiusura dell’incrocio a raso. Dobbiamo proseguire verso sud, entrare a Nuraminis, reimmetterci sulla carreggiata nord e infine svoltare per Villagreca».

Soluzioni rapide

I lavori sulla 131 sono sicuramente necessari ma i disagi per chi vive o lavora nella zona sono ormai quotidiani. Gli utenti chiedono soluzioni rapide e una migliore organizzazione dei percorsi alternativi, in attesa della riapertura completa dei cavalcavia e della fine del cantiere.

