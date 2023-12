«Frazione bocciata? Un’occasione persa» 

Un amore lungo praticamente una vita. «A Torre delle Stelle trascorro l’estate con la mia famiglia dal 1972, quando acquistai la villetta lungo la strada per Cannesisa. La mia figlia più piccola, la sesta, aveva due anni, il più grande 16. Ci trasferivamo al mare come finiva la scuola e ci restavano sino a quando riprendevano le lezioni, a ottobre. Oggi mia moglie purtroppo non c’è più ma io ogni fine settimana prendo l’auto e vado in quella che per me resta sempre la nostra casa».

Gesualdo Gorini, ex dirigente dell’Asl, ha 91 anni, tiene tutti i torrestellini , come li chiama lui, informati – attraverso e-mail – su quel che accade, furti e incendi compresi, ed è tra quelli che speravano in una svolta dal Consiglio comunale di Maracalagonis: «Ho assistito al dibattito quasi sino a mezzanotte, avevamo presentato una petizione per l’istituzione della “frazione” per Torre delle Stelle. La bocciatura me l’aspettavo, sia chiaro, ma sono ugualmente dispiaciuto».

Perché?

«È un’occasione persa, sia per il presente e il futuro di quell’angolo della costa per Villasimius, sia per l’apertura di un dialogo costruttivo con il Municipio di Maracalagonis, che gestisce l’ottanta per cento della località balneare, il resto appartiene, amministrativamente parlando, a Sinnai».

Le ragioni della richiesta? Torre delle Stelle è una sorta di entità a se stante rispetto a Mara e a Sinnai.

«Dica pure un’enclave, è la verità. E per anni ci siamo amministrati di fatto in perfetta autonomia: strade, luci, acquedotto, persino raccolta dei rifiuti, era tutto in carico al condominio, che all’inizio ha funzionato anche abbastanza bene: c’erano nove dipendenti, ruspe, camion a disposizione della collettività, sono anche stati costruiti i campi sportivi da basket, tennis, calcetto e volley. Poi la situazione è peggiorata: gli impianti si sono usurati, luci, condotta idrica , strade hanno bisogno di più manutenzione dopo tanti anni. Sono subentrati prima i problemi, poi i Comuni».

Vi hanno abbandonato?

«Sarei disonesto se lo sostenessi. Abbiamo per esempio un servizio di raccolta porta a porta che funziona, così come l’ecocentro. Sono state rifatte alcune strade, alcuni tratti di illuminazione. È stato concesso in gestione a un privato il parco sportivo, il cuore di Torre delle Stelle. Ecco, per la località a nostro avviso è necessario anche altro, occorre un altro passo».

Per esempio?

«Prendiamo la guardiania: troppi furti, abbiamo formato una rete di mutua assistenza che segnalava persone e movimenti sospetti, adesso abbiamo un servizio di vigilanza provato pagato da chi aderito a questo servizio. Poi serve proseguire il rifacimento delle strade, non possiamo restare un’altra estate senza guardia medica: il condominio la garantiva. Soprattutto occorre guardare al futuro».

In che modo?

«Non voglio apparire nostalgico, anche se alla mia età forse è un peccato veniale ( sorride ). Nel parcheggio di Cannesisa negli anni 70-80 avevamo costruito un campo da calcio, organizzavamo un torneo, si iscrivevano ogni anno almeno sei squadre. Poi c’erano in spiaggia istruttori di nuoto, vela, surf, canoa. È quello che manca oggi: Torre delle Stelle non è più in grado di attirare i giovani. Per questo la “frazione” avrebbe potuto aiutare il Consiglio comunale di Maracalagonis. Non c’era nessun tipo di volontà secessionista, ci mancherebbe. Per questi motivi a mio avviso la mancata istituzione della frazione è un’occasione persa».

RIPRODUZIONE RISERVATA