«Frazione abbandonata all’incuria» 

«Abbandono e incuria. Questo sintetizza al meglio la condizione della nostra frazione».

Le criticità

Così Sandro Esu, ex presidente del comitato di quartiere sintetizza la condizione della frazione mineraria di Bindua. Dalle condizioni del manto stradale di alcune vie, all’abbandono della pineta, al degrado del sottopassaggio che consente di collegare la frazione a quella di San Giovanni Miniera attraversando la Ss 126; sono molteplici le criticità che spingono Esu (dimissionario dalla carica di presidente pochi giorni prima delle elezioni comunali dello scorso maggio) a definire “critico” il quadro complessivo. «Segnalammo già nel 2020 il potenziale pericolo di caduta del copriferro in un punto del sottopassaggio. - racconta - Ma nulla fu fatto. Ora è transennato, ma nessun lavoro è stato avviato.È divenuto una sorta di bagno pubblico non autorizzato. Non credo occorra un investimento troppo impegnativo per rendere dignitoso e sicuro un servizio indispensabile».

Le proteste

Rifiuti ritirati di rado, mancanza d’illuminazione e profonde buche non segnalate: la pineta di Bindua ad oggi appare trascurata e poco valorizzata. Massimo Galizia è un abitante della frazione e vicepresidente della Asd Bindua Calcio: «Ci ritroviamo a dover pulire alcune zone dai rifiuti abbandonati da chi bivacca. - racconta - Non esiste un cestino per la raccolta e lo smaltimento di questi avviene di rado. L’area è cosparsa di vetri di bottiglia rotti». Ma i problemi non riguardano soltanto l’inciviltà e la poca attenzione per cercare di tenere pulito il polmone verde che unisce le frazioni di Bindua a Monte Agruxiau: «L’area è abbandonata a se stessa. - prosegue Galizia - Priva d’illuminazione, è impensabile e pericoloso percorrerla, nella strada che l’attraversa e che unisce i due centri abitati, esistono delle buche non segnalate che rappresentano un vero e proprio pericolo. L’assenza di luci consente la presenza di persone poco raccomandabili. Non sarebbe una cattiva idea l’installazione di un sistema di monitoraggio che possa fungere da deterrente».

RIPRODUZIONE RISERVATA