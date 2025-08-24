Frau rafforza le fasce dell’Iglesias 

Con l’inizio dei campionati alle porte, le squadre sarde affilano le armi e mettono a segno gli ultimi colpi di mercato per completare le rose. Tra volti nuovi, ritorni graditi e conferme di peso in Eccellenza e nelle categorie inferiori ci si prepara a una stagione che si preannuncia combattuta.

L’Iglesias mette esperienza sulla fascia destra con l’arrivo di Fabrizio Frau, classe 1995. Il laterale, reduce da una brillante stagione al Monastir, porterà corsa, tecnica e leadership ai rossoblù, che hanno tesserato anche Mauro Abbruzzi, classe 2007, proveniente dalle giovanili del Carbonia.

Colpo di cuore e qualità per la l’Ilvamaddalena che riaccoglie Nicola Serra, centrocampista del 1999 originario di Carbonia. Dopo l’esperienza in Serie D tra Budoni e Fossano, torna sull’Isola con l’obiettivo di essere nuovamente protagonista come nella stagione del trionfo in Eccellenza due anni fa.

Fedeltà e senso d’appartenenza in casa Baunese (Promozione), che allunga il legame con Federico Pintus e Luca Porceddu, entrambi cresciuti nel vivaio. Saranno ancora una volta parte della rosa insieme ai fratelli Diego e Attilio Moretti, a conferma della forte identità locale della squadra neroazzurra.

Si muove con decisione anche la Tharros, che riabbraccia il giovane Samuele Vacca (classe 2005) di ritorno dal prestito all’Uta . Novità anche in difesa con l’arrivo di Manuel Orlando, centrale classe 2003 proveniente dalla Sicilia: esperienze tra Eccellenza e Promozione, il palermitano è pronto a dare solidità al reparto arretrato biancorosso. Confermati due giovani del 2007: Daniele Piras e Davide Cinà. Preso anche il portiere Giovanni Grotta (2004), cresciuto nelle giovanili del Palermo e la scorsa stagione all’Acireale in D.

L’Ovodda ufficializza l’arrivo di Lorenzo Pes mentre l’Arbus Costa Verde si assicura le prestazioni del duttile Michel Medda, capace di agire sia in difesa sia a centrocampo.

Continuità e gruppo solido per l’Azzurra Monserrato (Prima categoria), che conferma in blocco la spina dorsale della squadra: Anziani, Lallai, Puddu, Schirru, Serraruda, Spiga, Farci, Tulli, Tidu e Dionigi vestiranno ancora la maglia del club per la stagione 2025/26.

