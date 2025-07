Frau all’Iglesias, Zappino torna al Taloro 

Nel campionato di Eccellenza l’Ossese ha rinnovato il contratto con l’esterno offensivo Filippo Mascia (classe 2002), protagonista nella scorsa stagione con 14 reti tra campionato e Coppa Italia. Mattia Zappino (1992) torna al Taloro Gavoi, dove aveva già giocato dal 2010 al 2012: l’attaccante ha militato anche in diverse squadre isolane tra cui Ghilarza, Usinese, Thiesi, Li Punti, Stintino, Lanteri Sassari, Macomerese e Alghero. L’Atletico Uri di Massimiliano Paba conferma l’attaccante Lorenzo Basciu (2004).

Il Lanusei, dopo aver confermato il tecnico Alberto Piras, ha annunciato che sarà ancora Enrico Cuccu il vice allenatore. Movimenti in uscita per la Nuorese, che saluta Emerson Ramos Borges, Alessandro Steri, Davi Braga, Andrea Laconi, Mattia Caddeo e Matteo Trini. Cambio a centrocampo per l’Iglesias, che si assicura Fabrizio Frau (1995) dal Monastir. La preparazione atletica dei minerari prenderà il via lunedì.

Promozione

In Promozione colpo in attacco per il Terralba: dopo l’ingaggio di Andrea Sanna (ex Monastir e Arzachena), arriva anche Andrea Renzo Iesu (2000), reduce dall’esperienza al Sant’Elena ed ex Villasimius. In panchina è stato confermato il giovane tecnico Daniele Porcu. Il portiere Davide Piga (2002) prosegue la sua avventura con l’Alghero, mentre il centrocampista Maurizio Pibiri resta all’Arborea. Il Tuttavista ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Raffaele Biscu (2003), ex Idolo. In casa Bosa confermato mister Salvatore Carboni.

Prima categoria

In Prima Categoria doppio colpo per il Bottidda, che ha tesserato il trequartista argentino Valentino Bartomeo (2002, ex Bultei) e Joni Abategada (2000), proveniente dalla Paulese e con esperienze nella terza divisione argentina. Paolo Uccheddu vestirà ancora la maglia dell’Atletico Masainas. Giancarlo Boi resta alla guida della Freccia Parte Montis. Andrea Peana, ex difensore di Cagliari, Triestina e Crotone, è stato confermato sulla panchina del FC Alghero.

In casa Arbus numerose conferme: restano Davide Cancedda, Francesco Ruggeri, Danilo Collu, Francesco Marrocu, Luca Accossu, Mattia e Samuel Concas, Samuele Atzori, Lorenzo Canargiu, Lorenzo Atzori, Michele Spina e Bruno Floris. Rientra anche Gemiliano Pisano. Ufficializzato, inoltre, l’ingaggio del portiere Marco Aramu.

