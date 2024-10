Fratture, tumori, by-pass Le performance negative degli ospedali dell’Isola  

Primo posto, ma per numero di criticità negli ospedali, che consegnano alla Sardegna la maglia nera. Una bocciatura netta per l’Isola, almeno secondo il consueto monitoraggio annuale del Programma nazionale esiti (Pne) presentato da Agenas. Miglior piazzamento per l’Humanitas di Rozzano, che per il terzo anno di seguito incassa le valutazioni migliori, insieme all’Azienda ospedaliero universitaria di Ancona e al Careggi di Firenze. Un privato e due strutture pubbliche concentrate da metà Italia in su.

Lo studio

Otto diverse aree cliniche, 250 indicatori e 1.363 ospedali, pubblici e privati convenzionati, sotto la lente. I dati sono quelli del 2023, messi in relazione al risultati del periodo pre-Covid del 2019. Riconferma per l’Humanitas e balzo in avanti per la Calabria: dopo anni con la maglia nera per il non rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), sembra aver consegnato lo scettro scomodo alla Sardegna, mentre anche la Sicilia migliora in alcuni settori e il Friuli Venezia Giulia perde qualche colpo. I ricoveri programmati e diurni ritornano grosso modo ai numeri pre-pandemia (quasi 8 milioni), mentre per quelli urgenti rimane alto e quasi invariato il divario rispetto al 2019 (meno 12 per cento).

I dati

Segnali di miglioramento per l’angioplastica coronarica (Ptca) effettuata entro 90 minuti in pazienti con infarto. Superano la soglia indicata nel Dm 70/2015 Veneto, Marche ed Emilia Romagna, mentre il codice è rosso per Liguria e Sardegna. A sorpresa la classifica delle strutture con le migliori performance nel settore è l’ospedale siciliano Barone Romeo di Messina. Tra le 14 strutture con volumi superiori ai 100 casi trattati in un anno che non hanno assicurato la Ptca entro tale arco temprale spicca il Santissima Annunziata di Sassari. Campanello d’allarme in terra sarda anche per quanto riguarda i bypass aorto-coronarici isolati. Con un indice di mortalità passata da 1,9 a 2,2 per cento dal 2022 al 2023, ma non in Campania, Sicilia e Sardegna, dove il rosso resta oltre al 4 per cento.

Frattura del femore

Aumentano i ricoveri per frattura del femore, ma in pochi riescono a garantire l’accesso alla sala operatoria entro 48 ore. Tra le 14 strutture con i dati peggiori sono ben quattro quelle sarde. Nello specifico: il Sirai di Carbonia, il Policlinico universitario di Monserrato, il San Martino di Oristano e il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

Tumori

Restano bassi ovunque gli interventi legati ai tumori, con nove strutture del Nord che hanno monopolizzato la classifica delle migliori performance registrate nell’arco temporale sotto esame. Al Brotzu diminuiscono i gli interventi per tumore al fegato, con i ricoveri passati da 29 nel 2019 a 15 nel 2023, ma sono aumentati quelli per il rene: nel 2020 erano 32, l’anno scorso 45.

Numeri in calo

Parlando di ospedalizzazione per ipertensione arteriosa, si assiste a un calo in percentuale nella provincia di Cagliari, dove si passa da uno 0,21 per cento del 2019 allo 0,11 del 2023.

Ancora lontane le cifre pre-Covid per la broncopneumopatia cronica ostruttiva: si era all’1,28 per cento e nell’ultima rilevazione del 2023 la percentuale è poco più alta dell’1 per cento (1,03) nel Cagliaritano, con i dati dell’Ogliastra decisamente ancora troppo lontani dalla normalità (3,01 nel 2019, 1,48 nel 2023).

