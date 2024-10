Fratture in volo a peso d’oro 

Fondamentali per recuperare feriti in zone impervie non raggiungibili dall’ambulanza. Decisivi per trasportare a tempo di record pazienti a rischio vita. Ma costosi: 153 euro per ogni minuto di volo. Pagati dai sardi ogni volta che un escursionista si fa male. L’elisoccorso ha rivoluzionato (in meglio) l’emergenza urgenza nel territorio sardo. Ma spesso vola anche per una semplice frattura. Com’è accaduto il 25 settembre, inviato nella spiaggia di Cala Luna, perché Areus ha negato alla Croce Azzurra di Cala Gonone la convenzione con un’idroambulanza. «Non ci compete», la risposta. Eppure un mese di convenzione con un mezzo anfibio attrezzato “costerebbe” quasi quanto un solo volo da Cagliari, andata e ritorno. In realtà turistiche come Capri l’idroambulanza è realtà. La denuncia dal presidente della Croce Azzurra, Luigi Fancello.

L’intervento

Fancello racconta quel 25 settembre: «Siamo stati allertati per una spalla e forse un polso fratturati a Cala Luna. L’ambulanza si precipita in porto, in modo che i nostri soccorritori vadano dalla malcapitata ma purtroppo non essendoci un mezzo privato disponibile o la motovedetta (ma è disponibile un gommone attrezzato della Croce Azzurra, un gommone ambulanza) non vengono autorizzati a partire dal porto di Calagonone». Risultato: si fa partire l’elicottero da Olbia o da Alghero o addirittura da Cagliari. Servono 25, 45 o 50 minuti di volo per arrivare dal paziente. «Ai soccorritori viene dato l’ordine di aspettarlo al campo sportivo dove arriverà la malcapitata per poi fare altri 40 minuti in ambulanza per raggiungere Nuoro». Il soccorritore spiega: «Alle mie lamentele qualcuno ha detto che il mezzo navale non serviva, ma è tutta l’estate che portiamo persone a terra con i nostri mezzi e rischiando il tutto e per tutto». Due giorni dopo, per un malore notturno a Cala Sisine, Fancello è intervenuto con un gommone privato.

Scaricabarile

Eppure dopo circa 70 interventi dell’estate scorsa tra Cala Luna, Cala Goloritzè e Cala Sisine, a marzo l’associazione aveva chiesto ad Areus una convenzione con l’idroambulanza. «Il soccorso in mare, spiaggia/battigia/scogli compresi, compete per norma alla Capitaneria di Porto. Areus, pertanto, non può farsi carico dell'attività in oggetto che, coerentemente, non è contemplata dalla vigente convenzione che regolamenta i rapporti tra questa Azienda e gli Enti del Terzo Settore per l'attività di soccorso sanitario in emergenza-urgenza pre ospedaliero su gomma». Aveva risposto la Dg Simona Bettellini, suggerendo l’intervento della Protezione Civile. Ma la Capitaneria non ha i mezzi adatti per sbarcare sino alla spiaggia, e la Protezione civile sta attivando le moto d’acqua utili solo il salvataggio a mare e non per trasporto paziente. Nel mentre però c’è l’elisoccorso, anche per una frattura ad una spalla, buono per tutte le stagioni, tutti i mali, ma non per tutte le tasche.

