Fratture da fragilità, i farmaci innovativi 

Cosa sono le fratture da fragilità?

Le fratture scheletriche da fragilità avvengono senza una causa apparente o a seguito di un’azione che nel sano non determinerebbero danni. Le cause risiedono pertanto nella ridotta resistenza dell’osso, nel 90% dei casi causata dalla osteoporosi, malattia cronica ad elevatissima frequenza nella popolazione dopo i 50 anni. Recentemente l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha quantificato in circa 560.000 all’anno le fratture da fragilità in Italia, di cui quasi 100.000 solo del femore, stima il rischio di mortalità nei successivi 5 anni intorno al 50% o una notevole disabilità. Preoccupa il fatto che l’80% dei pazienti, dopo la prima frattura, non intraprenda un percorso diagnostico e terapeutico che riduca l’elevato rischio di recidiva. La presenza di farmaci efficaci, anche innovativi e di recente introduzione, consente oggi di trattare l’osteoporosi e prevenire le fratture da fragilità, obiettivo primario dell’ISS e preservare la qualità di vita dei pazienti.