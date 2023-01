Frattura tra Comune e Fondazione 

Capire le motivazioni del no, e cioè quali siano le scelte fatte dalla Fondazione non condivise dal sindaco, ancora non è dato sapere. Il primo cittadino, contattato telefonicamente, per ora dice pochissimo: «Si tratta di una questione delicata. Allo stato attuale non condivido una decisione amministrativa della Fondazione che io, ricordo, ho voluto fortemente. Il no - continua il sindaco - non arriva da Andrea Abis ma dal Comune che io rappresento legalmente. Io devo tutelare sempre gli interessi della comunità».

Tra la Fondazione Mont’e Prama, che gestisce il museo “Giovanni Marongiu” dove sono esposti i Giganti, e il Comune di Cabras, socio fondatore dell’Ente assieme al ministero della Cultura e alla Regione, pare non scorra più buon sangue. Lo dimostra il fatto che il sindaco Andrea Abis pochi giorni fa abbia votato no all’approvazione del bilancio. Lui è stato l’unico a opporsi al documento votato invece dal presidente della Fondazione Anthony Muroni e dai consiglieri di amministrazione Paolo Fresu, Patricia Olivo, Efisio Trincas e Graziella Pinna. Alla votazione era presente anche la direttrice della Fondazione Nadia Canu.

A Cabras in queste ore non si parla più solo di elezioni e di prime manovre politiche in vista del rinnovo del Consiglio comunale. Ma anche di un no che fa un rumore “gigante”.

No al bilancio

La frattura

Capire le motivazioni del no, e cioè quali siano le scelte fatte dalla Fondazione non condivise dal sindaco, ancora non è dato sapere. Il primo cittadino, contattato telefonicamente, per ora dice pochissimo: «Si tratta di una questione delicata. Allo stato attuale non condivido una decisione amministrativa della Fondazione che io, ricordo, ho voluto fortemente. Il no - continua il sindaco - non arriva da Andrea Abis ma dal Comune che io rappresento legalmente. Io devo tutelare sempre gli interessi della comunità».

Un no al bilancio e quindi alla gestione delle risorse che arriva dopo che Abis ha consultato attentamente le carte: «Sono arrivato alla votazione convinto della mia decisione sulla base di pareri che avevo in mano. Come sono stato convinto in passato quando presi decisioni difficili sul museo, ma molto importanti per la comunità». Abis si riferisce a quando, nel mese di febbraio del 2021, firmò a notte fonda l’ordinanza per disporre la chiusura del museo civico. Un modo per non far entrare nell’edificio i rappresentanti della Soprintendenza che all’epoca voleva trasferire due Giganti dal museo di Cabras ai laboratori di Calamosca, a Cagliari.

L’assemblea saltata

Intanto ieri è saltata l’assemblea pubblica che era stata promossa dalla Fondazione per la presentazione, guarda caso, del bilancio dell’Ente. Ma anche di tutte le attività in programma e di quelle già svolte. Erano stati invitati anche gli operatori economici del territorio. E naturalmente tutti i cittadini che avrebbero avuto anche la possibilità di porre delle domande a chi guida la Fondazione. Ma il tutto è stato annullato. Se la vicenda sia legata ai malumori interni non si sa: Abis fa il diplomatico: «Si è preferito spostare l'evento più avanti».

Se Abis qualcosa dice, da parte di Anthony Muroni, presidente della Fondazione, silenzio assoluto. Per ora preferisce non rilasciare dichiarazioni.

