Frattura alla mano, Musetti salta Tokyo 

«Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!»

Con questo post sul suo profilo Instagram, Lorenzo Musetti ha annunciato il forfait nell’Atp500 di Tokyo. L’infortunio è chiaramente una brutta notizia per la parte finale del 2026 del tennista carrarino, ma anche in chiave Davis per l’Italia.

Buona la prima

Italia comunque ben rappresentata al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships. Esordio vincente per Matteo Arnaldi, che ha superato 2-6, 6-4, 6-4 in rimonta Rei Sakamoto. Perso il primo parziale subendo due break, il sanremese si è rimesso al centro del gioco, conquistando il secondo e terzo set, entrambi decisi con break sul 5-4. Nel secondo turno, potrebbe trovare Carlos Alcaraz, numero 1 del torneo opposto all’esordio ad Alex Michelsen.

In campo nelle prime ore di oggi altri azzurri. Alle 4, sullo Show Court, Luciano Darderi ha affrontato il numero 6 del tabellone Casper Ruud, mentre il quinto match sullo stesso campo vede Matteo Berrettini sfidare Alejandro Davidovich Fokina. Campo 1 dedicato ai doppi azzurri. Prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia leader del tabellone, contro le wild card Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe, poi Darderi, in coppia con Tomas Martin Etcheverry, opposto a Rinky Hijikata e Kaito Uesugi.

Cobolli all’alba

A Pechino è stata la notte di Flavio Cobolli. Accreditato della quarta testa di serie dell’Atp500 cinese, l’azzurro è sceso in campo nel secondo match sul Capital Group Diamond (il programma è scattato alle 5) contro Roman Safiullin. Cobolli è impegnato anche in doppio, in coppia con Ignacio Buse, contro Francisco Cabral e Jj Tracy.

Olbia si presenta

Intanto, domenica alle 10.30, il Tc Terranova di Olbia ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’Atp Challenger 125 in programma dall’11 al 18 ottobre. Interverranno il presidente della Fitp Angelo Binaghi (da remoto), i rappresentanti di Comune, Regione, Coni e Mater Olbia, il presidente del circolo Giuseppe Bianco, il direttore del torneo Andrea Frasconi, l’amministratore unico di Mef Tennis Events Marcello Marchesini e il giornalista Stefano Meloccaro, che poi presenterà il suo libro “Di chi parliamo quando parliamo di tennis”.

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