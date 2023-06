Frattesi sventola il “tricolore”: «Perché denigriamo la Serie A?» 

Firenze. «L'Italia è l'unico paese che denigra i propri giocatori e il proprio campionato. Per noi chi viene dalla Premier League è sempre più forte e il calcio degli altri è sempre migliore, ma questa cosa non è assolutamente vera». A parlare così in difesa del nostro calcio è Davide Frattesi, protagonista della conferenza stampa del giorno, ieri nel ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la semifinale di Nations League contro la Spagna, domani sera a Enschede in Olanda (dirige lo sloveno Vincic).

Uomo mercato

Il centrocampista del Sassuolo, 23 anni, ha anche parlato del mercato, dove è uno degli uomini più contesi. Il suo nome è accostato da tempo a Inter, Juventus, Roma e Milan: «Ho vissuto un inizio di stagione difficile ma devo ringraziare il mio club e l'allenatore che mi hanno permesso di fare le cose con calma. Sarà di sicuro un'estate determinante per me, dovrà prendere decisioni importanti», ha ammesso Frattesi. «Fa piacere trovarsi al centro di certi discorsi, è la dimostrazione che ho lavorato bene e devo continuare su questa strada, al resto penseranno Carnevali e il mio procuratore a cui ho detto di chiamarmi solo per cose importanti».

Esterofilia

In futuro non disdegna un'esperienza all'estero ma prima vorrebbe continuare a giocare in Italia: «Ha ragione Guardiola, vedendo con quante squadre siamo arrivati quest'anno in finale, e aggiungiamoci poi la finale persa l'altro giorno dall'Under 20 al Mondiale il nostro calcio è a una svolta anche se, come detto, spesso in Italia si ha una percezione sbagliata e si tende a denigrarlo. Le finali disputate confermano che ci stiamo rialzando. Per la mia carriera», ha aggiunto Frattesi, «sono sempre andato avanti passo dopo passo, io credo che prima di andare a giocare fuori debba fare un altro passaggio in una squadra italiana. Da cosa dipenderà la scelta? Il modulo di gioco sarà importante, non sarà fondamentale invece la titolarità perché nessun top club può darti garanzie. Di solito c'è tanta competizione e questa sarà una stimolo».

I rivali

Ora però in cima ai pensieri ci sono solo la Nazionale e la sfida con la Spagna: «Storicamente loro hanno sempre avuto un centrocampo fortissimo, penso a Xavi, Busquets, Iniesta e quelli di adesso non sono da meno. Dovremo quindi stare attenti, compatti, pronti a ripartire. Ci sarà da soffrire ,a siamo un gruppo forte e vogliamo fare bene». L’Italia giocherà con un’elegantissima maglia bianca con bordini dorati in omaggio ai 125 anni della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

