Frattesi per la Roma Juventus su Morata 

Da Lukaku a Lukebakio: è la strada che potrebbe prendere l’Inter nel caso il suo attuale bomber andasse via. Romelu vorrebbe rimanere a Milano ma il Chelsea, con cui ha un contratto, avrebbe intenzione di riprenderlo, e allora la dirigenza nerazzurra sta monitorando la situazione dell’altro belga, in questa stagione a segna segno 11 volte in Bundesliga con l’Hertha Berlino (retrocesso). C’è da decidere la situazione di Dzeko, tentato dai sauditi e dal Fenerbahce, ma la moglie del bosniaco vorrebbe rimanere in Italia, mentre si valuta la situazione di Spinazzola, forse in uscita dalla Roma.

Il dg dei giallorossi Tiago Pinto continua a parlare di Frattesi col Sassuolo, ma ci sono due ostacoli: la valutazione di 30 milioni di euro e la richiesta di Volpato e Bove a titolo definitivo. La società tratta ancora con lo svincolato Tielemans, ma per ora dal belga ex Leicester non ci sono novità così come per Icardi da Istanbul. A Trigoria tornerà Villar, che vorrebbe rimanere. Anche la Lazio parla con il Sassuolo: vorrebbe Berardi per il quale avrebbe offerto Cancellieri e 20 milioni. Dal Brasile si dice che i biancocelesti sarebbero interessati a Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos protagonista di un buon Mondiale Under 20 al quale era interessato anche il Milan prima che Maldini e Massara fossero mandati via.

I rossoneri puntano a Pulisic, che potrebbe lasciare il Chelsea, sul giapponese Kamada e su Loftus Cheek. La Juventus pare non riscatterà Milik e punterebbe a far tornare Morata. Il sogno rimane Milinkovic Savic, ma per ora sono troppi i 35 milioni di euro che chiede la Lazio.

