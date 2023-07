Frattesi in mano all’Inter 

Mentre ieri alla Juve è scattata l’era del nuovo ds Giuntoli, l’Inter compie un passo forse decisivo verso Frattesi dopo aver salutato Brozovic (infastidito dal post della società ritenuto poco affettuoso) e il Napoli sonda Scalvini dell’Atalanta, ma non solo, per sostituire Kim in partenza per la Baviera. Il Milan a sua volta per trovare la punta che serve deve fare i conti con gli arabi.

Nerazzurri

I rossoneri hanno anche provato a ingaggiare Frattesi mettendo sul tavolo i cartellini di Lorenzo Colombo e/o Daniel Maldini, ma i cugini sono pronti a chiudere per il centrocampista del Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni. Beppe Marotta conta di mettere tutto nero su bianco entro oggi e poi stringerà i tempi per far tornare Lukaku (va convinto il Chelsea) e per Samardzic dell’Udinese: i due club si incontreranno tra oggi e domani, il centrocampista serbo è valutato tra i 20 e 25 milioni.

Bianconeri

In casa Juventus ieri Giuntoli ha visitato le strutture del club e incontrato il dg Francesco Calvo. Il neo ds, che avrà come secondo Giovanni Manna, sarà responsabile di tutta l’area sportiva e farà da tramite tra il tecnico Allegri e la dirigenza. Il suo primo obiettivo sarà snellire la rosa cedendo gli esuberi (Arthur, McKennie, Zakaria, Alex Sandro e Luca Pellegrini dopo gli addii di Cuadrado, Di Maria e Paredes) e forse un big tra Chiesa, Vlahovic e Bremer (sul quale ci sono Tottenham e Manchester United) in caso di offerte importanti. Se il brasiliano partisse servirebbe un centrale difensivo esperto: si valuta lo spagnolo Laporte del Manchester City. In attacco c’è l’idea Berardi ma anche Rodri, un classe 2000 che può svariare su tutto il fronte avanzato: gioca nel Real Betis e ha una clausola di 40 milioni.

I campioni

Il Napoli per il dopo Kim (in procinto di andare al Bayern Monaco per 60 milioni) pensa a Kilman del Wolverhampton e allo spagnolo Le Normand della Real Sociedad, ma per entrambi servirebbero circa 40 milioni (l’offerta arriverebbe a 35). Gvardiol, croato del Lipsia che ha su di sé anche gli occhi del City di Guardiola, costa attorno ai 100 milioni. De Laurentiis allora avrebbe deciso di puntare su Scalvini dell’Atalanta. È sempre calda, per il centrocampo, la pista con il Sassuolo per Lopez.

Le altre

La Roma potrebbe chiedere Xhaka all’Arsenal (prezzo tra i 20 e i 25 milioni), ma sul giocatore c’è il Bayer Leverkusen. L’alternativa è Renato Sanches del Psg, che potrebbe pagare una parte degli stipendi del portoghese. Il Milan vorrebbe Morata dall’Atletico Madrid: il principale ostacolo è l’ingaggio di 6,5 milioni all’anno, che i rossoneri non possono permettersi. L’attaccante è seguito anche dai sauditi dell’Al Ettifaq. Milinkovic Savic sarebbe stato proposto al Chelsea, che però non sembra disposto a pagare i 40 milioni chiesti dal presidente della Lazio Lotito, così il giocatore potrebbe restare a Roma un altro anno e poi, scaduto il contratto, passare alla Juve. Intanto per il centrocampo i biancocelesti pensano a Paredes, ma anche qui l’ostacolo è l’ingaggio. Continuano i sondaggi per il brasiliano Marcos Leonardo. Per la porta dell’Empoli, che ha ceduto Vicario al Tottenham, è ballottaggio tra Caprile e Cragno. Per il Monza si è complicata la trattativa con Gagliardini. Il Frosinone ha preso in attacco il 21enne tedesco di origini albanesi Marvin Cuni.

