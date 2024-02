Frattesi è out All’Olimpico Inter “ristretto” 

L'Inter si prepara alla sfida contro la Roma del grande ex Lukaku con un Frattesi in meno e con la fuga scudetto ancora sotto traccia. La squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con l'infortunio del centrocampista, una sorta di vice Barella in nerazzurro, andato ko prima della gara contro la Juventus. Frattesi salterà anche quella con la Roma ed è a rischio pure per la sfida della prossima settimana con la Salernitana a causa di “un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra”, come reso noto dal club in una nota, “le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, ha aggiunto la società. Si riducono così le scelte in mediana per Inzaghi, con i titolari che potrebbero essere costretti a fare gli straordinari nelle prossime settimane.

Il punto di Marotta

La vittoria contro la Juventus nel derby d'Italia di domenica (che è diventata la gara più vista di sempre su Dazn con circa 2,3 milioni di spettatori) ha portato i nerazzurri a +4 sui bianconeri con una gara da recuperare, ma dall'ad nerazzurro Giuseppe Marotta arriva un invito alla calma. «Ancora non abbiamo vinto niente. Abbiamo 13 punti in più dell'anno scorso, un +41 di differenza reti, ma non abbiamo vinto nulla e le insidie più grosse le troveremo nei campi di provincia, a partire per esempio dalla Salernitana, che affronteremo dopo la Roma. Lì dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. Siamo primi ma manca tanto», ha detto Marotta su Dazn.

Futuro e mercato

Il futuro è quindi rappresentato da Roma e Salernitana, ma il club guarda anche avanti in chiave mercato, a partire dal nome di Zielinski. «Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio ci dirà come agire, se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo», ha proseguito Marotta. Il tema del testa a testa con la Juventus in campionato è stata anche l'occasione per Marotta per tornare sul suo addio ai bianconeri: «Quando la proprietà ha voluto intraprendere una strategia diversa il manager deve fare un passo indietro e l'ho fatto. L'operazione per Cristiano Ronaldo in parte non mi trovava d'accordo: non si discute il giocatore, ma l'operazione era impegnativa dal punto di vista economico. Il ciclo era arrivato alla fine e si doveva cambiare».

