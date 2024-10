Frattesi e Lautaro: l’Inter riprende la caccia al Napoli 

Empoli 0

Inter 3

Empoli (3-5-2) : Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi (32' st Sambia), Anjorin (12' st Pezzella), Maleh (12' st Henderson), Cacace, Solbakken (1' st De Sciglio), Fazzini, Colombo (20' st Pellegri). In panchina Seghetti, Brancolini, Marianucci, Tosto, Belardinelli, Grassi, Haas, Ekong, Konate. Allenatore D'Aversa.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, De Vrji (36' st Palacios), Bastoni (20' st Pavard), Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (20' st Zielinski), Dimarco (20' st Dumfries), Thuram (dal 29' st Taremi), Lautaro. In panchina Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Marchetti di Roma.

Reti : nel st 5' e 22' Frattesi, 34' Lautaro.

Empoli. L'Inter vince a Empoli per 3-0 grazie a una doppietta dell'ex di turno Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, e risponde così alla vittoria del Napoli in casa Milan mantenendo invariata la distanza dalla capolista, avanti di quattro punti. Gara influenzata dall’espulsione, alla mezz'ora, del difensore georgiano Goglichidze per un fallo su Thuram. Un intervento duro e a gamba alta, obiettivamente pericoloso per l'attaccante francese.

Da quel momento in poi la sfida del “Castellani” è cambiata e l'Empoli, che fino a quel punto aveva tenuto testa ai nerazzurri, ha dovuto abbassare il suo baricentro, difendersi e allo stesso tempo l'atteggiamento della squadra di Inzaghi è cambiato. Inter più concreta e più cattiva, con le tre zampate nella ripresa che hanno portato i tre punti a Milano. La prima di Frattesi al 5’: cross sul secondo palo di Bastoni, sponda di Darmian che appoggia verso Frattesi il cui sinistro, complice una deviazione di Viti, si infila all'incrocio dei pali. Il raddoppio al 22' arriva con una combinazione fra Barella e Lautaro in area, l'argentino fa sponda per Frattesi che mira all'angolino sul secondo palo e sigla il 2-0. La gara è indirizzata senza possibilità di replica per l'Empoli. A dieci minuti dalla fine c'è anche la rete di Lautaro Martinez. Decisivo un errore in impostazione del portiere Vasquez con Barella che ruba palla e fa l'assist per Lautaro che in diagonale batte l'estremo difensore.

