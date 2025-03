Frattaroli vince ancora Master d’oro ad Ancona 

Laura Frattaroli si impone nel Match internazionale indoor di Metz, in Francia, siglando un buon 55”47 nei 400 m e contribuendo alla vittoria della classifica combinata maschile-femminile della rappresentativa azzurra U18 e U20 in gara nel triangolare con Francia e Portogallo. L’Allieva della Tespiense Quartu taglia il traguardo con un vantaggio di 2” sull’avversaria francese Angele Podolski, seconda con 57”47 e di quasi 3” sulla portoghese Isabel Serras, 58”01.

Master d’oro

Il medagliere sardo ai tricolori Master indoor di Ancona cresce ancora. Ieri nella penultima giornata dei Campionati Monica Dessì (F60, Shardana), ormai più sul podio che in pista, ha conquistato due ori: uno nei 60 m con 8”94 e l’altro nei 400 con 1’17”80. Ad arricchire il bottino isolano anche gli argenti delle 4x200 M65 dell’Atletica Selargius (Cardia, Carta, Serra, Soru) con 2’01”23 e di Assemini (Farris, Mascia, Ledda, Zucca) nella categoria M45 con 1’40”67, poi di Francescopaolo Cardia (M55, Selargius) anche lui grande abitudinario del podio, nei 400 con 56”74 e di Davide Chelo (M40, Dinamica) sui 60 con 7”37. Medaglia di bronzo per Giuseppe Perra (M35, Atletica Olbia) sui 60 con 7”23 e per Giovanni Boccoli (M35, Gonone Dorgali) nei 1500 con 4’16”18. Oggi l’ultima giornata di gare.

