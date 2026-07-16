Frattaroli “vede” il Canada 

Buona gara per Laura Frattaroli (Fiamme Oro) al Meeting Arcobaleno di Celle Ligure. La velocista cagliaritana ha corso i 400 in 54’’17, mantenendosi sui suoi migliori livelli stagionali. Ma ciò che più conta è che in chiave di convocazione per i Mondiali Under 20, in programma ad agosto in Oregon, ha superato l’altra Junior Alice Caglio, che ha chiuso alle sue spalle in 54’’80. In altra serie Maria Paola Sotgiu (Ichnos) vicina al personale in 55’’21.

In pista

E mentre domani, agli Europei Under 18 di Rieti, scendono in pista Enrico Alessio Deplano (Amsicora, qualificazioni triplo alle 8.30) e Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia, batterie 110 hs alle 11.15), rimangono da decidere i destini “mondiali” degli Under 20 Francesco Cherchi (Cus Sassari, 110 hs) e Francesco Alpigiano (Cus Cagliari, 400 hs). Entrambi hanno il minimo per la rassegna di Eugene, ma per loro non sono andati bene i tricolori di Caorle. Alpigiano si è aggiudicato il bronzo nel giro di pista con barriere, superato però da Mancini e Ardizzone, già finalisti agli Europei Under 20 lo scorso anno, Cherchi dopo un’ottima semifinale è crollato in finale.

Per le decisioni definitive c’è ancora tempo e i “nostri” saranno in gara domani a Macerata nel Trofeo dell’Adriatico, Alpigiano nei 400 ostacoli e Cherchi nei 200 metri. Con loro in pista anche Elide Bonaglini (Delogu, 100) e Filippo Verlezza (Dinamica, 800), Daniele Deiana e Davide Attene (Olbia, 100 e alto), Martina Carboni e Camilla Pirisi (Ichnos, triplo e lungo), Mattia Careddu (Porto Torres, 1500), Annunziata Cattolico e Elisa Marcello (Cus Cagliari, martello e 200), Francesca Leccis (Mineraria, alto) e Marta Paderi (Selargius, 800).

Domenica Kaddari a Elmas

Piste “calde” anche nell’Isola. Domenica a Elmas il Meeting Edoardo Sanna (col “bollino” World Athletics). Attesa per Dalia Kaddari (Fiamme Oro), impegnata nei 200, di nuovo Frattaroli e Sotgiu nei 400, Emma Manconi (Ichnos) e Giulia Mannu (Amsicora) e Stefano Panzacchi (Riccardi, 10’’61) nei 100, Elisa Spazzafumo (Elmas, 1500), Federica Loi (Amsicora, 100 hs), Marco Casu (Pontevecchio, alto).

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