Frattaroli, un’alba di speranza 

Continua l'avventura sarda ai Mondiali Under 20 in corso negli Stati Uniti. Dopo il record italiano di ieri nella staffetta 4x400 mista, Laura Frattaroli ha corso una formidabile batteria nei 400 piani qualificandosi direttamente per la semifinale, senza aspettare i tempi di ripescaggio. Partita forte come da prassi, ha “aspettato” e, all'uscita dalla seconda curva, dato il massimo: terza in 53”85, suo terzo tempo di sempre dopo il 53”71 di Skopje e il 53”77 indoor ad Ancona. Questa mattina (alle 5.08) ha poi corso per meritarsi l’eventuale di domattina alle 5.45. Con lei Abelli, 53”88.

È arrivata, dalla sua voce, la conferma della presenza del turritano Diego Nappi stasera nei 200 metri. Per il campione europeo Under 18 e Under 20 blocchi piazzati nel primo turno dalle 22.22 (diretta streaming su Eurovision Sport). Il dopogara di Frattaroli: «Felicissima per questa gara che ha dimostrato in pieno quello che posso dare, dopo la bella frazione di ieri».

Velocità

L'alba di oggi ha visto la appena sedicenne Kelly Doualla, campionessa e primatista europea Under 18 dei 100 metri (11”14), partecipare a una storica finale. Dopo la qualificazione del primo turno nel quale si è aggiudicata la batteria in 11”35 ha staccato il biglietto della sfida per le medaglie (alle 5.35 italiane) vincendo la prima semifinale dopo un testa con Jade Emmanuel (Saint Lucia), 11”36 contro 11”42 (-0.2) nella serata di Eugene, afosa e fumosa, per via di un incendio nelle vicinanze. È la terza volta che un'atleta italiana partecipa alla finale dei mondiali "Juniores" dopo Giada Gallina (ottava a Seul nel 1992) e Manuela Levorato (settima a Sydney nel 1996). Sui suoi migliori risultati anche Carlotta Suppini con il sesto posto a 11”64 (ieri 11”57), ma fuori dalla finale. Nel secondo round dei 100 maschili Daniele Orlando arriva a 3 centesimi dalla finale in 10”41 (+0,1).

Gli altri

Il fumo portato dal vento a Eugene diventa sempre più fastidioso e nei 5000, corsi nella tarda serata (ieri notte fonda per noi), la campionessa italiana Under 20 Sofia Ferrari (reduce da alcuni giorni di antibiotico) si spegne negli ultimi chilometri e chiude diciassettesima in 16’18”16, una posizione davanti a Mimosa Miari Fulcis, 16’30”40. Alessandro Santangelo è invece diciannovesimo in 14'29"94.



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