Frattaroli, un giro d’argento 

La piccola grande storia dell’atletica leggera sarda è stata riscritta. Al Festival Giovanile Europeo Olimpico di Skopje, Laura Frattaroli ha aggiornato il capitolo dei 400 metri in due semplici modi: ha corso il più veloce giro di pista di sempre per una donna sarda e si è messa al collo la medaglia d’argento, l’unico disponibile in presenza della fenomenale Ziva Remic. La slovena (classe 2009, la rivedremo già a Los Angeles) ha corso in 52”21, ma alle sue spalle, prima che l’orologio scandisse il 54° secondo, è piombata sul traguardo, elegante e determinata, la diciassettenne di Cagliari.

Il podio

La felicità per lo stupendo podio all’Eyof si è moltiplicata quando sul tabellone ha letto un numero che cancellava Federica Selis (1998) e Daniela Porcelli: 53”71 nuovo record sardo Assoluto, Promesse, Juniores e Allieve. Un capolavoro costruito in settima corsia, sfruttando lo stimolo della Remic senza strafare e resistendo all’irlandese Erin Friel, il cui 54”02 sino a ieri alle 9.30 del mattino sarebbe stato considerato fuori dalla portata dell’allieva di Massimo Fanni.

Prossime sfide

Per Laura ci sarebbe la possibilità di correre ancora con una delle staffette (venerdì pomeriggio c’è la mista, con finale sabato) ma saranno da valutare le condizioni fisiche. Lo sforzo di correre (a 17 anni) due volte i 400 a distanza di 15 ore, andando due volte oltre il proprio limite (e primato sardo di categoria) andrà digerito e sarà necessario fare attente valutazioni a tutela della giovane atleta della Tespiense Quartu. Di sicuro il calendario non è stato tenero con i giovani partecipanti a questa piccola olimpiade giovanile.

A Bochum

Oggi i riflettori dell’atletica si spostano sulla pista di Bochum, dove sono in corso le Universiadi. È il giorno di Dalia Kaddari, in gara alle 11.38, sui 200 metri, dopo l’ottima Coppa Europa a Madrid (22”68). Non dovrebbe avere problemi a qualificarsi per le semifinali, in programma domani dalle 18.40. Dopo la laurea (a marzo) in criminologia e in attesa di intraprendere gli studi in giurisprudenza, la 24enne poliziotta quartese, allenata da sempre da Fabrizio Fanni, non ha fatto mistero di tenere moltissimo a questa manifestazione. Anche perché l’Italia dell’atletica ha un legame strettissimo sui 200 metri “universitari”: nel 1979, proprio alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea corse il mezzo giro di pista più leggendario dello sport azzurro. E incise sulla pietra il tempo di 19”72 che ancora oggi, 45 anni dopo, è primato europeo.

