Frattaroli settima con la 4x400 

Spetta a Laura Frattaroli chiudere per la Sardegna i Mondiali Under 20, così come li aveva aperti cinque giorni fa con le batterie dei 400 metri. Poco prima della nostra mezzanotte, la tarda mattinata per Eugene (Oregon, Santi Uniti), l’allieva di Massimo Fanni ha chiuso i suoi 2000 metri in totale (cinque volte il “giro della morte”, corso sempre al massimo) con la staffetta 4x400 azzurra (con lei Margherita Castellani, crollata negli ultimi 100 metri della prima frazione, Matilde Abelli, che all’ultimo ha sostituito Elisa Valensin febbricitante, e Giulia Macchi), settima in 3’35”61 (avant’ieri in qualificazione record italiano a 3’33”63).

Sta meglio il turritano Diego Nappi che due giorni fa si è infortunato correndo la terza frazione della staffetta 4x100. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto ieri non hanno dato esito a lesioni gravi. Giusto una distrazione di primo grado. Per l’Italia, capace di vincere cinque ori in tutte le 20 edizioni precedenti, Eugene 2026 è stata da record.

Oggi gli Europei

A Birmingham iniziano gli Europei: subito in pedana Leonardo Fabbri, campione in carica e detentore della migliore prestazione mondiali stagionale nel peso, con Zane Weir, Nick Ponzio e Riccardo Ferrara. Per l’Isola ci sono Dalia Kaddari nei 200 metri (primo turno mercoledì alle 12.40) e Lorenzo Patta nella 4x100 (sabato alle 14). Sempre a ferragosto, alle 8.30, il sassarese Andrea Agrusti nella Maratona di marcia.

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