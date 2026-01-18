VaiOnline
Atletica.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Frattaroli seconda sui 400 ad ancona 

Tra speranze e inconvenienti tecnici, Laura Frattaroli porta a casa un promettente secondo posto nel 5° Memorial Alessio Giovannini, che segnava il debutto nelle gare indoor. La Junior cagliaritana della Tespiense è seconda alle spalle della slovena Anita Horvat, in una prova nella quale sono saltati i cronometri (ma quello manuale di coach Massimo Fanni sarebbe molto interessante, sotto i 54”). Bene anche l’Allieva Aurora Aresu (Tespiense Quartu) che ha chiuso in 58”19.

Molto positiva anche la performance di Emma Manconi (allieva di Paolo Reni alla Ichnos Sassari) che sui 60 metri ha corso prima in 7”76 e poi in 7”71, firmando il personale e il minimo per i Campionati italiani Promesse.

A proposito di Sassari, si è rivisto finalmente Massimiliano Luiu (Fiamme Oro), secondo nel salto in alto con 2,10 m (minimo per gli Assoluti). Davide Attene (Promesse, Atl. Olbia) ha saltato 2,00, suo personale eguagliato.

Nel lungo, a Saronno, sabato buon 6,87 per l’oristanese Daniele Renolfi (Nissolino Sport).

