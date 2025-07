Frattaroli scatenata: oro nella “svedese”  

Nella meglio gioventù (olimpica) europea c’è anche lei: Laura Frattaroli, diciassettenne velocista cagliaritana, ha vinto ieri la terza medaglia all’Eyof, la piccola olimpiade europea in corso a Skopje, in Macedonia del Nord, imponendosi assieme alle altre azzurre nella staffetta svedese (cioè 100-200-300-400 metri). Un quartetto formidabile anche per la presenza della fenomenale quindicenne Kelly Doualla: la primatista europea della distanza ha corso i 100 metri, Alessia Succo i 200, Frattaroli ha portato la squadra in testa nei 300, prima di dare il testimone a Margherita Castellani per completare l’opera sui 400. Risultato: primo posto in 2’04”57, nuova migliore prestazione europea Under 18.

L’allieva di Massimo Fanni, tesserata per la Tespiense (ma il suo futuro è in una società militare), torna da Skopje con un carniere sensazionale: argento nei 400 metri in 53”71, nuovo primato sardo assoluto (oltre che di tutte le categorie da Under 18) e seconda prestazione italiana Under 18 di sempre e oro nella staffetta 4x400 mista con il nuovo primato italiano Under 18. E ieri è salita per la terza volta sul podio.

Come prima conseguenza, ecco la convocazione in azzurro per gli Europei Under 20 che si svolgeranno dal 7 al 10 agosto a Tampere, in Finlandia. ( c.a.m. )

