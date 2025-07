Frattaroli, oro a Skopje 

Non deludono le due atlete sarde impegnate nelle competizioni internazionali. Alle Universiadi (dove c’è anche la nuotatrice Francesca Zucca, la trovate qui accanto), Dalia Kaddari ha debuttato vincendo la propria batteria dei 200 metri; all’Eyof (in basso le notizie sulla pongista Laura Alba Pinna), Laura Frattaroli non smette di stupire e, dopo l’argento nei 400, si mette al collo l’oro della staffetta.

A Skopje

Precedenza alla più giovane, perché la cagliaritana - accompagnata in Macedonia del Nord dal proprio allenatore Massimo Fanni - non smette di stupire: dopo aver corso due volte i 400 in due giorni (con argento individuale e record sardo assoluto), ieri Laura Frattaroli è stata inserita nella staffetta 4x400 mista azzurra assieme a Juan Jose Caggia, Caterina Caligiana e Diego Mancini. Il rischio che potesse pagare lo sforzo era concreto. Invece la velocista della Tespiense ha preso il testimone come ultima frazionista e ha ingaggiato un duello serrato con la ceca Anna Cerovska che ha risolto sul rettilineo finale: medaglia d’oro (la terza della spedizione azzurra sinora) e record italiano U20 in 3’23”02 che migliora di 1”24 il che risaliva al 2021.Seconda è la Repubblica Ceca (a 52 centesimi), bronzo alla Grecia in 3’27”53. Il festival europeo giovanile olimpico non è ancora finito. Magari dopo domani rivedremo in pista Laura nella staffetta svedese, anche se la fatica comincia a essere notevole.

A Bochum

Quasi contemporaneamente, a Bochum, dove si disputano le gare di atletica leggera delle Universiadi, tornava in pista Dalia Kaddari. La batteria in cui era inserita non destava preoccupazioni e la velocista quartese delle Fiamme Oro la vinta con una perfetta gestione dello sforzo sulla pista bagnata: 22”36 con vento praticamente nullo (+0,2) per avanzare verso la semifinale di oggi. Assieme a lui si sono qualificate tra le 16 altre tre atlete della stessa batteria. Avanti (con l’ottavo tempo) anche l’altra azzurra Vittoria Fontana. Le prime quattro (il miglior tempo è il 23”28 della svizzera Iris Caligiuri) sono racchiuse in appena 8 centesimi, perciò i giochi sono aperti.

Stasera (18.48) Dalia sarà impegnata nella seconda semifinale, mentre Fontana e Caligiuri sono nella prima (18.40). Correrà in settima corsia cercando di raggiungere una finale che sembra essere alla sua portata. Passano le prime due di ogni serie e i due migliori tempi.

