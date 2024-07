Frattaroli in semifinale Oggi ci prova Nappi 

Missione compiuta. Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) conquista il pass per la semifinale dei 400 metri agli Europei U18 di Banská Bystrica (Slovacchia). La cagliaritana, classe 2008, quindi al primo anno da Allieva, ieri in tarda mattinata ha corso la quarta batteria in 55”27, arrivando con grande tranquillità appena dietro la francese Victoria Kwarteng, del 2007, che ha chiuso in 54”90. Per l’allieva di Massimo Fanni l’ottavo accredito complessivo tra le 33 partecipanti e le 24 qualificate. L’appuntamento con la semifinali è stamattina (la prima sarà alle 11.05). Poco dopo alle 12.25, scenderà in campo anche Diego Nappi (Atl. Porto Torres) per le batterie dei 200. Le gare sono visibili in diretta streaming su eurovisionsport.com.

Demontis torna a 5,15

Intanto cresce Andrea Demontis nell’asta. Dopo i 5 metri da poco superati ad Aosta, lo Junior del Cus Cagliari è salito a 5,15 nella gara in piazza ad Arzignano (Vicenza), eguagliando il personale. Una prestazione di grande significato, dopo il lungo stop che potrebbe valere anche come minimo di partecipazione per i Mondiali U20 in programma a Lima (Perù) dal 26 al 31 agosto. Per la stessa rassegna è già in possesso dell’accredito anche la Junior Elisa Marcello (Atl. Valeria) nei 200, oltre agli Under 18 Nappi e Frattaroli, che in teoria potrebbero essere chiamati.

