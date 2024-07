Frattaroli e Nappi agli Europei u18 

Per Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) e Diego Nappi (Atl. Porto Torres) l’avventura ai campionati europei U18 comincia domani mattina. I due azzurrini sono attesi a Roma insieme con gli altri 67 atleti tra Allieve e Allievi per partire a Banská Bystrica, in Slovacchia, gare da giovedì a domenica.

L’attesa

Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili, è fiducioso: «I due atleti, già in evidenza nel panorama nazionale, hanno possibilità di ben figurare anche a livello europeo: Frattaroli, al primo anno di categoria, ha il quinto tempo d’iscrizione nei 400, mentre Nappi nei 200, il secondo. Questa per loro è un’importante tappa intermedia, devono pensare a divertirsi con l’augurio che in futuro possano indossare la maglia azzurra dei “grandi”».

Le gare nell’Isola

A Carloforte, nella 7ª edizione della corsa su strada “A gambe pai caruggi”, organizzata dalla Cagliari Marathon Club, a vincere la 6 chilometri sono stati Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon) in 18’08” ed Elsa Farris (F45, Elmas) in 23’01” (29ª assoluta). Secondo gradino del podio per Federico Ortu (SM, Cus Cagliari) che ha chiuso in 18’28” e per Cristina Sonedda (F55, Elmas), 23’33” (43^ assoluta). Terza posizione per Marco Mattu (M40, Marathon Club), 18’59” tra gli uomini e per Alessandra Ennas (F40, San Gavino) 24’35” (56ª assoluta) tra le donne.

Nella pista di Samassi, nel 36° memorial Val di Fiemme, in evidenza Giulia Mannu (SF, Cus Cagliari) che circa un’ora dopo essersi aggiudicata i 200 siglando lo stagionale in 24”97 (vento -0.1), vince i 400 col nuovo personale di 55”77. Lo Junior Emanuele Perra (Riccardi Milano) vince i 200in 21”64, nuovo personale con cui si conferma tra i primi 10 in Italia in vista dei tricolori di categoria di cui possedeva già lo standard. Nei 5000 Francesco Mei (PM, Academy Olbia) con 14’59”51 si migliora e strappa il pass per i tricolori Promesse che si svolgeranno a Rieti a fine mese in concomitanza con quelli Junior. Elias Sagheddu (SM, Delogu Nuoro) domina il lungo con 7,36. Dalle categorie U16 arrivano due primati regionali nella staffetta svedese (100 + 200 + 300 + 400): la squadra maschile della Ichnos Sassari (Simone Marras, Davide Marcucci, Federico Reni e Nicola Marconi) chiude in 2’12”00 mentre la femminile della Tespiense Quartu (Angelica Perra, Alessia Musiu, Aurora Aresu e Vittoria Passiu Basciu) in 2’22”54.

