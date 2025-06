Frattaroli, 400 da regina 

Una reginetta d’oro, un principino d’argento e un alfiere di bronzo. Dai campionati italiani Under 18 di Rieti, la Sardegna torna con tre medaglie pregiate. Laura Frattaroli bissa il successo del 2024 e trionfa da favorita nei 400 metri. Francesco Cherchi azzecca la propria miglior gara e scende dagli ostacoli alti con il titolo di vicecampione dei 110. Giorgio Lovigu aggiunge il podio nel giavellotto.

Il giro di pista

Frattaroli aveva chiarito sin da sabato la propria intenzione di confermarsi campionessa delle Allieve sul giro di pista. In batteria ha ottenuto il miglior tempo con un ben calibrato 55”21, poi ieri ha completato l’opera. La cagliaritana, che alla Tespiense si affida a Massimo Fanni, ha corso secondo i propri standard migliori chiudendo in 54”39, quasi mezzo secondo meglio di Kalidjatou Bance (Atl Vicentina, 54”81) e oltre un secondo meglio della valdostana Matilde Abelli (55”47). Sabato non aveva avuto fortuna, invece, la sua compagna Aurora Aresu, caduta a 150 metri dal traguardo e costretta a rinunciare alla 4x400 (la Tespiense ha chiuso all’ultimo posto).

Gli ostacoli alti

Sono stati invece entrambi i sardi al via ad arrivare al traguardo nella finale dei 100 hs. Alle spalle di Filippo Vedana (Atl. Lecco Colombo), primo in 13”45, è spuntato Francesco Cherchi, velocista del Cus Sassari capace di migliorarsi sino a 13”55 (aveva vinto la propria batteria in 13”97). A vincere la batteria era stato anche un altro rappresentante sassarese, Mattia Finiu, della Ichnos, con l’ottavo crono complessivo, 14”26. Un primato stagionale al quale Finiu ha limato altri 26 centesimi in finale, per chiudere in quarta posizione.

I lanci

La terza medaglia contribuisce a rafforzare la tradizione sarda nel giavellotto: Giorgio Lovigu (Atletica Olbia, classe 2009) ha lanciato a 58,03 metri, migliorando il personale di quattro metri e salendo sul gradino di più basso del podio. Bravo anche Costantino Vargiu (Pod. Sassari), ottavo nel martello con 57,15, primato sardo.

Le altre gare

Tra gli altri risultati, Elide Bonaglini si è migliorata sui 100 (12”28, 16° tempo) e ha contribuito alla buona prova (49”84) della Delogu Nuoro nella 4x100 (23ª con Marta Biancina, Roberta Brau e Maya Sciolti). In campo maschile, ventesimo in 11”21 (+ 1,4) Christian Atzori (Dinamica Sardegna). Nei 3000 metri, 14ª Maria Mei (Academy Olbia) col pb di 10’32”54.

