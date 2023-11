Fratricidio, chiuse le indagini 

Dopo l’ennesima lite aveva preso un grosso martello e aveva iniziato a colpire alla testa il fratello più grande, Giorgio Desiderio, 61 anni, uccidendolo. Ora per Giuseppe Pittalis, 55 anni, autore di quel fratricidio consumato la mattina del 3 marzo nella campagne di Bitti, arriva la chiusura indagini e la richiesta di rinvio a giudizio. Una vicenda tragica che aveva travolto la famiglia. Pochi dubbi sul delitto: Giuseppe (difeso dall’avvocato Potito Flagella) aveva confessato. Le indagini hanno potuto appurare che l’unica arma utilizzata era quella pesante mazzetta. Escluso l’utilizzo di un coltello che era stato trovato sporco di sangue vicino alla vittima. Giorgio, secondo la ricostruzione di Giuseppe Pittalis, quel giorno gli rimproverava di non essersi attivato per riparare un furgoncino fermo da giorni. Non la prima volta che il fratello minore era costretto a subire i rimproveri. La discussione quel giorno ebbe un esito tragico.

