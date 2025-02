Fratoianni: «Caso decadenza? Siamo al fianco di Todde» 

Sinistra Italiana comincia una nuova stagione e nelle sue tappe di riorganizzazione territoriale si è data appuntamento anche a Cagliari con il segretario nazionale Nicola Fratoianni e il regionale Eugenio Lai. Una stagione, ha spiegato ieri il deputato - «che segna innanzitutto un consolidamento di Sinistra italiana, un percorso che stiamo facendo in tutto il paese e che si colloca dentro il progetto di crescita di Alleanza Verdi e Sinistra. Veniamo da una due giorni a Napoli dove abbiamo riunito tutti i nostri eletti e le nostre elette, è un percorso che stiamo facendo in tutto il Paese. Questa è la nostra conferenza di organizzazione, quella di Sinistra italiana, ma si colloca dentro il progetto di crescita di Alleanza verdi e sinistra». Tra gli ospiti alla conferenza organizzata nella Società degli Operai di Mutuo Soccorso, la presidente Alessandra Todde, il presidente del Consiglio Piero Comandini, la presidente dell'Anci Daniela Falconi, il segretario generale della Cgil Fausto Durante.

«Il voto sia rispettato»

Sulle vicende sarde, Nicola Fratoianni ha ribadito l'appoggio alla governatrice Alessandra Todde, anche alla luce del procedimento in corso sulla decadenza: «Noi siamo al suo fianco, lo ribadiamo, lo abbiamo detto dal primo minuto, siamo fiduciosi. Ci auguriamo e ci aspettiamo che la volontà popolare che è stata chiara in questa Regione, sia confermata di fronte a questioni che mi paiono sostanzialmente di carattere tecnico, che non mettono assolutamente in discussione gli elementi sostanziali che l'hanno portata alla presidenza della Regione».

Sul primo anno di giunta Todde, il segretario riporta un «giudizio positivo: ogni primo anno di governo, si misura sempre con difficoltà che hanno a che fare con la stagione precedente, con la necessità di entrare nel ritmo di una macchina, di riorganizzarla. È normale che sia così. Noi intendiamo contribuire al buon governo di questa regione. Lo facciamo dentro l'Alleanza Verdi Sinistra e naturalmente con le nostre idee, con i nostri contributi».

RIPRODUZIONE RISERVATA