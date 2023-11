Fratini, il top talent scout con la Sardegna nel sangue 

Ha due anime, ma ha vissuto almeno tre volte. Michele Fratini ha sinora riempito i suoi 50 anni di calcio, moda e ancora calcio. Li ha passati a Firenze (dove è nato) e in giro per il mondo, ma un pezzo del suo cuore ha sempre sentito come casa la Sardegna. Pimentel, esattamente, da dove sua mamma, la diciottenne Bernardina Mascia - famiglia numerosa, quattro sorelle e cinque fratelli, e di solida fede rossoblù - era partita per cercare fortuna. La trovò con Marco, fiorentino, e con Michele, prima di arrendersi a una malattia.

Sogno infranto

Michele a quel tempo aveva già detto addio al suo sogno di calciatore, passione condivisa con suo fratello Simone. «Eravamo nelle giovanili dell’Empoli che allora era di Montella, Birindelli eccetera. A 14 anni mi dissero che non potevo più giocare, per colpa del cuore». Un cuore spezzato: «Mi misi a studiare, liceo classico, laurea in giurisprudenza», racconta Fratini, a Cagliari per salutare i parenti. «Ero belloccio, mi presero come modello. Sfilavo per i marchi più importanti, con gente come Naomi Campbell. Capitai anche a Cagliari, ma quel giorno decisi di non scendere le scale di Bonaria. Erano i tempi di Alessandra Meloni miss Italia, di una giovane Caterina Murino».

Ritorno di fiamma

Girava il mondo ma, a 29 anni, la seconda vita di Fratini era al capolinea. «Un’amica mi fece capire che potevo fare di più. E tornai al mio primo amore. Mi prese il Torino di Antonio Comi come osservatore delle giovanili e cominciai il lavoro di talent scout».

Oggi è un “top”, in Italia è considerato un numero 1 (premi vari rafforzano questa idea), è ospite fisso in tv da Paolo Paganini il lunedì sera a “Calcio totale” su RaiSport, ma in mezzo c’è tanta esperienza, anche con le Nazionali: «Ci arrivai dopo essere passato per il Comitato Regionale Toscano. Dalle rappresentative regionali all’azzurro. Ero collaboratore di Giancarlo Antognoni. Un mito per me che sono viola sfegatato, oggi gli faccio da manager».

Talenti sardi

La Sardegna terra di talenti lo è sempre stata («Penso a una società come la Johannes») e a lui è capitato di seguirne tanti: «A un Europeo giovanile si incontrarono Mesut Ozil, turco-tedesco che proposi invano a varie società italiane, da una parte e Marco Mancosu dall’altra». E ancora: «Tra quelli che seguivo per le Nazionali giovanili c’era Daniele Ragaztu, un talento incredibile: quando c’era lui, Mattia Destro andava in panchina. E poi Marco Sau: quando era nella Primavera del Cagliari ti rubava l’occhio per come saltava gli avversari». Il talento che supera le doti fisiche, un’idea che gli arriva dall’Empoli: «Loro sono bravi in questo, lavorano bene sulle doti mentali e tecniche».

La pantera coi guanti

Da fiorentino, a Fratini non poteva sfuggire quel ragazzo di Fiesole: «Alessio Cragno giocava nella Cattolica Virtus, la squadra dove aveva giocato Paolo Rossi. La Fiorentina non lo volle, per la statura, ma io vedevo in lui un felino. Non un gatto, però, ma una pantera. Non aspettava che la palla gli arrivasse, la aggrediva. E io non lo guardavo, lo contemplavo», assicura.

Ritorno al sogno

Il talent scout è un mestiere in cui si rischia, ma che sa dare soddisfazioni: «Bisogna vedere prima e più lontano degli altri. Intuire le capacità, prevedere la crescita e lo sviluppo. L’età giusta per farlo a è 16 anni». Per Michele Fratini è un po’ come guardarsi allo specchio: «Ho imparato tanto. Cercando di trovare gli altri, finisci per scoprire te stesso, le tue doti. Io cerco di fare in modo che i ragazzi possano realizzare il mio sogno. E quando capita, credetemi, sono molto felice».

RIPRODUZIONE RISERVATA